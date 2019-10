García Linera cuestiona el equilibrio del Defensor

El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, arremetió este domingo contra el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, por las críticas de este a la forma en que se tergiversó y desnaturalizó el verdadero objetivo del referendo de reforma constitucional sobre la repostulación del presidente Evo Morales.



En declaraciones a los medios en La Paz, García Linera opinó que las críticas de Villena se deben a sus "fuertes vínculos políticos" con un partido opositor, algo que, a su juicio, ha "enlodado la transparencia y el equilibrio de su gestión a lo largo de estos últimos años".



Villena criticó el viernes que la agresiva campaña haya distorsionado el sentido del referendo de reforma constitucional hasta convertirlo "en un plebiscito que colocó en el eje de este ejercicio democrático al presidente y vicepresidente actuales".



En su opinión, se ha distorsionado "de manera premeditada e interesada" la información para generar una confusión en el electorado, lo que ha contribuido a un debilitamiento progresivo de la calidad de la democracia boliviana.



El defensor del Pueblo ha sido criticado varias veces por el Gobierno de Morales debido, entre otras cuestiones, a sus críticas sobre la violación de derechos de los indígenas y a su cuestionamiento sobre la salud de la democracia en Bolivia.



Villena siempre ha negado las acusaciones que le ha hecho el Ejecutivo sobre su supuesta filiación política.



En el referendo, los bolivianos aprobarán o rechazarán con su voto una reforma planteada por el oficialismo para modificar el artículo 168 de la Constitución y ampliar de dos a tres los mandatos presidenciales consecutivos permitidos.



Si la reforma es aprobada, Morales y García Linera podrán volver a postular en los comicios de 2019 en busca de un nuevo mandato hasta 2025, cuando Bolivia celebrará 200 años de su independencia.



En los hechos el gobernante aspiraría a un cuarto mandato que se contaría oficialmente como si fuera el tercero debido a que el Tribunal Constitucional decidió que el primer período (2006-2010) no cuenta porque Bolivia fue refundada en 2009 como Estado Plurinacional.



Al margen de esa situación excepcional, de aprobarse la reforma cualquier otro mandatario podría quedarse en el poder quince años.



El propio Evo Morales ha asegurado varias veces que el referendo le servirá para saber si la gente lo quiere o no lo quiere.



García Linera también cuestionó a las fuerzas opositoras que afirmaron que una reelección sería negativa para la democracia.



Según el vicepresidente, la oposición "le tiene miedo a que el pueblo decida" y opinó que "ahí se nota el espíritu autoritario que se esconde detrás de la careta pseudodemocrática de los opositores de derecha".



"Lo democrático es que el pueblo decida, deje que los ciudadanos con su voto decidan que están de acuerdo o no están de acuerdo con tal o cual candidato y es lo que estamos haciendo hoy", señaló.



Afirmó que en pocos países del mundo se definen cambios constitucionales "mediante el voto del pueblo".



El vicepresidente también convocó a los bolivianos a ejercer su derecho ciudadano al sufragio y les pidió que "asistan a votar de manera masiva".