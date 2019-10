Rusia construirá primer centro nuclear en El Alto

El presidente Evo Morales oficializó la obra. El Centro de Investigación Nuclear tendrá su sede en la ciudad de El Alto, demandará una inversión de 300 millones de dólares y será edificado por Rusia, en cooperación con algunos países de la región.



"Tendrá un costo de 300 millones de dólares y está prevista su instalación en cuatro años. Va a ser con la tecnología de Rusia y con la participación de países de la región. La primera tarea es rápidamente garantizar el terreno, mínimamente 15 hectáreas, mejor si son 20", dijo el mandatario en conferencia de prensa.



La autoridad volvió a reprochar el "egoísmo" de algunas autoridades en la ciudad de La Paz, que a su juicio se opusieron a que el proyecto tenga lugar en la zona de Mallasilla. Vecinos protagonizaron protestas por varios meses.



"No puedo entender que algunas autoridades no sepan, no conozcan, saben, conocen. Algunas autoridades dicen que si el Evo va a instalar ese centro de investigación nuclear, va a crecer políticamente, así piensan algunas autoridades", reclamó Morales.



En la víspera el alcalde de la urbe paceña, Luis Revilla, expresó su satisfacción por la decisión de Morales, de trasladar esa iniciativa a la ciudad de El Alto, pero instó a garantizar sus fines tecnológicos y de investigación. La UMSA había ofrecido sus predios para el centro.



"Los 10 países de Sudamérica tienen este centro, solo Bolivia estaba atrasado. Argentina tiene como dos en la ciudad, Brasil tiene como tres. Moscú, Rusia tiene como 20 y cómo nosotros no vamos a tener por egoísmo de algunas autoridades", agregó el presidente.



La decisión de llevar a El Alto el proyecto se tomó tras una reunión de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de esa urbe y el presidente. Se espera que entre enero a marzo se adjudique la obra, que contará con un ciclotrón-radiofarmacia; planta multipropósito de irradiación y reactor nuclear de investigación.