Chile niega abusos atribuidos por Bolivia

El Gobierno de Chile rechazó los dichos del canciller de Bolivia, David Choquehuanca, que en la víspera denunció que ese país "viola todos los días el Tratado de 1904", sobre el libre tránsito y otras facilidades que deben existir en puertos marítimos.



En un comunicado, el ministerio de Relaciones Exteriores del vecino Estado sostiene que la autoridad boliviana "ha emitido unas declaraciones agresivas e infundadas, lo cual ya es un hábito por parte del Gobierno boliviano".



Resalta que el canciller Choquehuanca "confunde el más amplio y libre tránsito por territorio nacional que Chile le otorga a la carga de ese país con la gratuidad de los servicios portuarios", al denunciar el cobro de impuestos.



"Bolivia se sincera al admitir que analiza recurrir a un arbitraje por el Tratado de 1904. Ese siempre ha sido su propósito: desconocer o renegociar el Tratado de Paz y Amistad que fijó a perpetuidad las fronteras entre los dos países", agregó el documento de esa Cancillería.



El Gobierno de Michelle Bachelet agrega que "no impone gravamen, arancel o impuesto alguno a la carga boliviana en tránsito desde o hacia Bolivia. La carga boliviana goza de los mismos derechos que la carga chilena y con más ventajas, incluyendo el almacenamiento gratis del cual no gozan las mercaderías chilenas ni la de terceros países".



Reitera que "el libre tránsito no implica gratuidad de los servicios de carguío o de desconsolidación de la carga (...) Tal vez se refieran a los recargos que cobra la propia Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASPB) a las mercaderías bolivianas en tránsito".



"Más aún, Chile excede el cumplimiento del Tratado de 1904, al gozar Bolivia de la concesión para el oleoducto Sica Sica – Arica que ocupa dos terrenos: uno de 13 hectáreas y otro de 3,5 hectáreas en la ciudad de Arica. Bolivia tiene pleno acceso al mar y eso es indiscutible", cierra el comunicado.



