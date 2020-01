"No me lo agranden a Montenegro”

El técnico de Guabirá, Víctor Hugo ‘Tucho’ Antelo, pidió cuidar al volante ofensivo Juan Carlos Montenegro y no perjudicarlo con la fama. El joven beniano, de 20 años, anotó un doblete en la victoria ante Sport Boys y fue la figura del partido. El DT azucarero destacó su actuación en el terreno de juego.

“La polera no le pesó (a Montenegro). Hay que cuidarlo, no me lo agranden. Él todavía es muchacho y la fama es complicada”, dijo el entrenador del club montereño al final del compromiso ante el Toro warneño. El futbolista, oriundo de San Borja (Beni), marcó tres goles en los dos últimos partidos.

Antelo dio oportunidad a jugadores jóvenes desde inicio de campeonato, entre ellos se puede nombrar a Mauricio Chajtur, Jorge Lovera, Jorge Pizarro, Dico Roca, Raúl Reque. "Yo tengo más de 10 jugadores muchachos. No crean que es una taza de leche, todos los días tenemos que hablar con ellos porque son como nuestros hijos”, expresó el DT azucarero.