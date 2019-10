Surge debate en redes por periodista para entrevista

¿Quién entrevistará al canciller de Chile? Esa es la pregunta que surge en redes sociales, después de conocerse que el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, aceptó acudir a la convocatoria del Gobierno, para responder preguntas ante las cámaras de la televisión estatal.



Mario Espinoza, Amalia Pando, Iván Maldonado, Andrés Gómez, Tuffi Aré, Carlos Valverde o el mismo Carlos Mesa, expresidente y vocero de la causa marítima, son algunos nombres que usuarios de redes sociales sugieren para que conduzca la cita con el jefe de la diplomacia del vecino país.



El anunciado encuentro, que por ahora no tiene fecha u hora, surge tras la excelente participación del representante boliviano que, en la Televisión Nacional (TVN) de Chile, dejó en claro los argumentos históricos que el país ha llevado en forma de demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, para lograr que Chile se siente a negociar de buena fe una salida soberana al Pacífico.



Fue en esa entrevista que el propio Mesa calificó de error que "Bolivia TV" no transmitiera en extenso los argumentos de Chile durante los alegatos orales de mayo pasado; la ministra de Comunicación, Marianela Paco admitió la responsabilidad por eso y dijo que se difundió lo que se creía necesario.



Hoy el Gobierno nacional cursó dos cartas a Chile, en las que se invita a Heraldo Muñoz y al agente Felipe Bulnes. Aún no hay una respuesta oficial, pero fue el canciller del vecino país que en conferencia de prensa dijo que "la acepto encantando (la propuesta), ya era hora".



Además se garantiza que los representantes del vecino país gozarán del tiempo necesario para explicar su defensa ante la Demanda Marítima, junto con los aspectos logísticos. "Si nos dicen que requieren recursos también vamos a disponer del mismo, no hay problema", afirmó Paco.



Tal fue el impacto de la participación de Mesa en el vecino país, que algunos parlamentarios chilenos solicitaron un informe a TVN, debido a que consideran que la estrategia comunicacional boliviana saca ventaja a lo expuesto por su Gobierno.



