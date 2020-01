Percy anuncia reajuste en su gabinete en esta gestión

El alcalde Percy Fernández anunció ayer, a través de su cuenta en Facebook, que tiene previsto hacer ajustes en la estructura del gobierno municipal, por lo que agradece que sus secretarios hayan puesto a disposición sus cargos.

“Seguiremos mejorando y agradezco a los colaboradores que me acompañan por disponer de sus cargos ante el alcalde, quien verá de hacer ajustes acordes a la gestión 2017”, dice el penúltimo párrafo que escribió.



Dirigiéndose a los vecinos, Percy señala: “Las denuncias son bienvenidas. Nos alertan de que hay problemas o nos ayudan a verificar si no los hay. Quiero decirles que esos problemas se investigan y se sancionan si corresponde, pero nosotros no vamos a ocultar la verdad, se la vamos a decir, la vamos a averiguar”.



Luego expresa: “Miren qué casualidad, que los que perdieron las elecciones andan alborotados como si fuera época electoral. Por eso, querido vecino, querida vecina, no se deje sorprender. Lo que vale es que este alcalde no miente, no roba ni va a permitir que se robe ni se abuse de la función pública. Este alcalde va a seguir trabajando, visitando su barrio, y no les va a fallar, como todos los días desde que fui elegido la primera vez. Las obras son las que hablan y vamos a continuar”.



Percy asegura que gobierna con la ley en la mano y que actúa de acuerdo con el presupuesto, construyendo una ciudad para todos, especialmente para quienes no tienen las mismas oportunidades de acceder a educación, salud y recreación.



“Este alcalde hace escuelas, ofrece desayuno a los niños todos los días del año escolar, procura un servicio municipal gratuito de salud, hace parques y campos deportivos, guarderías, pide más árboles en todas las obras públicas para que vistan de verde y que vivamos con la naturaleza que nos caracteriza; en este pueblo, los antiguos cruceños nos formamos con lo poco que había y era público o hecho por los propios cruceños”, subraya.



Por su parte, la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, ayer indicó que los delitos son personales y que deben responder en las instancias legales que corresponden. También destacó que está vigente la ley de simplificación administrativa, donde no deja espacio a la corrupción, porque establece a actuar en los tiempos de ley.

Dijo que cualquier vecino tiene derecho de hacer sus denuncias y que en el Concejo Municipal no permitirá ni un hecho de corrupción.

Denuncia de extorsión

El lunes el burgomaestre pidió a todos sus secretarios que pongan sus cargos a disposición en un momento en que se hicieron públicos hechos de corrupción que involucran a funcionarios municipales.



Una de esas denuncias fue la que presentó Verónica Mayta Choque, propietaria del restaurante El Antojito, que denunció que la extorsionaron con Bs 16.000 a cambio de poner en orden la autorización de funcionamiento de su local, cosa que no sucedió. La mujer sindicó a funcionarios municipales allegados a Rommel Pórcel y a José Negrete.

Mayta envió ayer una carta al alcalde para solicitarle que le permitan abrir su local que permanece clausurado, según ella, injustamente; sin embargo, autoridades municipales señalan que el local no cuenta con la autorización correspondiente y ha cometido varias infracciones.



Este caso tiene a un exfuncionario aprehendido y obligó a renunciar a Jimmy Lino Guzmán, que se desempeñaba como jefe de Control de Espacio Público, Expendio de Bebidas Alcohólicas y Espectáculos Públicos.



Siente que fue agredido

El miércoles, durante la inauguración del Parque Urbano El Gran Paitití, en el distrito 9, el alcalde mostró su malestar haciendo notar que cualquiera se toma el derecho de acusar, desprestigiar de forma anticonstitucional.



El día anterior inauguró el módulo educativo San Martín de Porres, y al finalizar tuvo un contacto con medios de prensa, donde resaltó el trabajo de los secretarios, calificando que son “excelentes y buenas personas” y que gozaban de su confianza. Y cuando se le consultó respecto a que si ratificaba en el cargo a sus secretarios, respondió: “Nadie los ha tocado”. En su cuenta de Facebook también publica la transcripción de esta entrevista, para desvirtuar malas interpretaciones.



En ese mismo acto se preguntó sobre las denuncias que involucran al secretario de Recaudaciones y Gestión Catastral (SER), Joaquín Crapuzzi, y al concejal Rommel Pórcel.

Cuando se le consultó sobre hechos de corrupción, respondió: “No, no hay. No hay corrupción en la Alcaldía. Corrupción ha habido, pero hace muchas épocas, yo estaba vivo cuando así se pensaba en la repartija entre los partidos políticos de las instituciones públicas de Santa Cruz…”.



Ante la pregunta sobre el rol que desempeña el concejal Johnny Fernández, que ha sido duramente criticado por sus colegas porque consideran que trabaja de forma mediática en busca de rédito político, Percy dijo: “Él tiene todo el derecho de hablar lo que quiera yo no lo califico: ni que me gusta o no me gusta’, es su derecho”.

Con sus colaboradores

Durante la semana el alcalde ha inaugurado obras y ha estado acompañado por sus colaboradores, porque continúan trabajando en sus cargos, hasta que se den los cambios.

El secretario municipal de Comunicación, Jorge Landívar, manifestó que el alcalde cruceño está en un proceso de análisis para hacer un reajuste estructural y funcional de su gabinete, y eso toma su tiempo