Diez escritos de Eduardo Galeano sobre Bolivia

Este lunes América Latina perdió a uno de sus grandes pensadores. Eduardo Galeano murió en su natal Uruguay a los 74 años, dejando una prolífica obra que seguirá siendo repasada y estudiada por muchos años en el continente y el mundo.



Galeano incluyó en sus investigaciones y escritos a todos los países de América Latina, pero fue Bolivia uno de los que más le llamó la atención. En sus ensayos y libros se puede encontrar ampliamente un repaso histórico a la situación boliviana desde antes de la Colonia hasta la actualidad.



En sus últimos años de vida, Galeano se acercó mucho más al país gracias a su amistad con el presidente Evo Morales. En 2006 y 2010 fue uno de los invitados de honor a las investiduras del mandatario boliviano; en 2015, y aquejado por la enfermedad, no pudo acompañarlo en su tercer juramento presidencial, pero le envió un mensaje.



La última vez que Galeano llegó a Bolivia fue en 2013, visitó Sucre para recibir la medalla Juana Azurduy de Padilla en mérito a su trayectoria literaria y por su obra de compromiso con la realidad latinoamericana.



Repasamos aquí diez frases, expresiones o escritos de los muchos que Eduardo Galeano escribió o dijo sobre Bolivia, “el país que quiere existir”, como lo llamó tras la masacre de Octubre Negro, cuando el pueblo expulsó al presidente Gonzalo "Goni" Sánchez de Lozada e inició una nueva etapa en su historia.



1.- Potosí



“Aquella sociedad potosina, enferma de ostentación y despilfarro, sólo dejó a Bolivia la vaga memoria de sus esplendores, las ruinas de sus iglesias y palacios, y ocho millones de cadáveres de indios. Cualquiera de los diamantes incrustados en el escudo de un caballero rico valía más, al fin y al cabo, que lo que un indio podía ganar en toda su vida de mitayo, pero el caballero se fugó con los diamantes. Bolivia, hoy uno de los países más pobres del mundo, podría jactarse -si ello no resultara patéticamente inútil- de haber nutrido la riqueza de los países más ricos”. Las Venas Abiertas de América Latina (1971).



2.- La Guerra del Pacífico



“Mientras los chilenos, los peruanos y los bolivianos intercambiaban balas en el campo de batalla, los ingleses se dedicaban a quedarse con los bonos, gracias a los créditos que el Banco de Valparaíso y otros bancos chilenos les proporcionaban sin dificultad alguna. Los soldados estaban peleando para ellos, aunque no lo sabían”. Las Venas Abiertas de América Latina (1971).



3.- La Guerra Federal



“Los liberales bolivianos han ganado la guerra contra los conservadores. Mejor dicho, la ganó para ellos el ejército indio de Pablo Zárate Huilka. Fueron hechas por la indiada las hazañas que se atribuyen los bigotudos militares”. Memorias del Fuego III (1986).



3.- Los mineros y el estaño



“Al fin y al cabo, el envase de hojalata identifica a los Estados Unidos tanto como el emblema del águila o el pastel de manzana. Pero el envase de hojalata no es solamente un símbolo pop de los Estados Unidos: es también un símbolo, aunque no se sepa, de la silicosis en las minas de Siglo XX o Huanuni: la hojalata contiene estaño, y los mineros bolivianos mueren con los pulmones podridos para que el mundo pueda consumir estaño barato. Media docena de hombres fija su precio mundial. ¿Qué significa, para los consumidores de conservas o los manipuladores de la bolsa, la dura vida del minero en Bolivia?”. Las Venas Abiertas de América Latina (1971).

4.- La Guerra del Chaco



“Están en guerra Bolivia y el Paraguay. Los dos pueblos más pobres de América del Sur, los que no tienen mar, los más vencidos y despojados, se aniquilan mutuamente por un pedazo de mapa. Escondidas entre los pliegues de ambas banderas, la Standard Oil Company y la Royal Dutch Shell disputan el posible petróleo del Chaco”. Memoria del Fuego III (1986).



5.- Estados Unidos



“Bolivia quedó obligada a importar productos exclusivamente de los Estados Unidos. Cuando por fin cayó el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario, devorado en sus cimientos por la ayuda norteamericana, el Embajador de los Estados Unidos, Douglas Henderson, comenzó a asistir puntualmente a las reuniones de gabinete del dictador René Barrientos”. Las Venas Abiertas de América Latina (1971).



6.- El narcotráfico



“La droga es tan norteamericana como el pastel de manzanas, norteamericana como tragedia y también como negocio, pero la culpa la tienen Colombia, Bolivia, Perú, México y demás malagradecidos”. Patas Arriba, la Escuela del Mundo al Revés (1998).



7. La Guerra del Gas



“Pero el país que quiere existir, donde la mayoría indígena no tiene vergüenza de ser lo que es, no escupe al espejo. Esa Bolivia, harta de vivir en función del progreso ajeno, es el país de verdad. Su historia, ignorada, abunda en derrotas y traiciones, pero también en milagros de esos que son capaces de hacer los despreciados cuando dejan de despreciarse a sí mismos y cuando dejan de pelearse entre ellos”. El país que quiere existir (2013), artículo publicado en varios medios tras los hechos de octubre negro.



8.- Evo Morales



“El más grave defecto de Evo consiste en que la gente le cree, porque trasmite autenticidad hasta cuando hablando castellano, que no es su lengua de origen, comete algún errorcito. Lo acusan de ignorancia los doctores que ejercen la maestría de ser ecos de voces ajenas. Los vendedores de promesas lo acusan de demagogia. Lo acusan de caudillismo los que en América impusieron un Dios único, un rey único y una verdad única. Y tiemblan de pánico los asesinos de indios, temerosos de que sus víctimas sean como ellos”. La Refundación de Bolivia (2005), artículo escrito tras la victoria electoral que llevó a la Presidencia a Evo Morales.



9.- La nueva Constitución



“En el día de hoy del año 2009, el plebiscito popular dijo sí a la nueva Constitución propuesta por el presidente Evo Morales. Hasta este día, los indios no eran hijos de Bolivia: eran nada más que su mano de obra. En 1825, la primera Constitución otorgó la ciudadanía al tres o cuatro por ciento de la población. Los demás, indios, mujeres, pobres, analfabetos, no fueron invitados a la fiesta.



"Para muchos periodistas extranjeros, Bolivia es un país ingobernable, incomprensible, intratable, inviable. Se equivocan de in: deberían confesar que Bolivia es, para ellos, un país invisible. Y eso nada tiene de raro, porque hasta el día de hoy, también Bolivia había sido un país ciego de sí”. Los Días del Fuego (2011).



10.- La Bolivia indignada



“El mundo se divide, sobre todo, entre indignos e indignados, y ya sabrá cada quien de qué lado quiere o puede estar. Bolivia es un país con una muy demostrada capacidad de indignación y por eso, a más de ser digna y ser amada, esta nación merece la admiración de todos”, Eduardo Galeano al recibir la medalla Juana Azurduy de Padilla, en julio de 2013.



11.- El mar



“Este texto debería llamarse El Libro del Mar Robado”, Galeano a Evo Morales en febrero de 2015, durante una visita que el mandatario realizó a Montevideo.



12.- "En el mismo camino"



“Esta vez no puedo acompañarte, como quisiera, pero estaré sin estar estando, como siempre a tu lado y en el mismo camino con Bolivia y contigo”, Galeano en la carta que le escribió a Evo Morales disculpándose por no asistir a su tercera investidura presidencial, el 22 de enero de 2015.

Galeano recibe la medalla Juana Azurduy de Padilla en Sucre, julio de 2013 Foto: Correo del Sur Evo Morales le regala a Galeano "El Libro del Mar" en Montevideo, febrero de 2015