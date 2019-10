Madre responde críticas por muerte de gorila

La madre del niño de 4 años que entró a la jaula de un gorila en el zoológico de EEUU despertó una gran cantidad de críticas por haber descuidado al niño y causar la muerte indirecta del animal.



Michelle Gregg se defendió hoy por Facebook en un post, el cual eventualmente borró, señalando que "Dios protegió a mi hijo hasta que las autoridades lograron salvarlo. Mi hijo está a salvo y pudo sobrevivir con solo una contusión y unos pocos rasguños... nada de huesos rotos o heridas internas".



Además agregó "como sociedad somos rápidos en juzgar cómo un padre puede quitar la vista de sus hijos, y si alguien me conoce, saben que vigilo muy de cerca a mis hijos. Los accidentes ocurren".



El post completo que publicó es el siguiente:



"Quiero agradecer a todos por sus pensamientos y oraciones. Lo que comenzó como un día maravilloso terminó en un día espantoso. Para aquellos que han visto las noticias o las redes sociales, fue mi hijo el que cayó a la jaula del gorila en el zoológico. Dios protegió a mi hijo hasta que las autoridades lograron salvarlo. Mi hijo está a salvo y pudo sobrevivir con solo una contusión y unos pocos rasguños... nada de huesos rotos o heridas internas.



Como sociedad somos rápidos en juzgar cómo un padre puede quitar la vista de sus hijos, y si alguien me conoce, saben que vigilo muy de cerca a mis hijos. Los accidentes ocurren, pero estoy agradecida que las personas indicadas estuvieron en el lugar indicado hoy. Gracias a todos lo que me ayudaron a mí y a mi hijo hoy, y gracias aún más a Dios por ser el Dios increíble que es".



La madre del niño no fue la única que fue criticada. Las autoridades del zoológico también tuvieron que hacer público un comunicado en donde el director del lugar, Thane Maynard, indicó "Estamos con el corazón roto por perder a Harambe, pero la vida de un niño estaba en peligro y nuestro Equipo de Respuesta a Animales Peligrosos tuvo que toma una rápida decisión".



Según el zoológico, Harambe había tomado violentamente al niño y utilizar dardos tranquilizadores no era una opción porque demoran mucho en surtir efecto, por lo que lo único que podían hacer era dispararle al animal hasta matarlo.



Más de 100.000 personas también han firmado una petición pidiendo que se proceda contra los padres del niño "por la falta de supervisión y negligencia que hizo que Harambe perdiera la vida".



Este episodio ocurrió a solo una semana de otro hecho similar que provocó la muerte de dos leones en un zoológico de Chile, cuando un joven se lanzó a la jaula de estos animales. El caso ha reavivado la polémica sobre la ética de mantener en cautiverio a animales salvajes y los protocolos de seguridad para este tipo de casos.