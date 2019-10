The New York Times lanza un nuevo sitio digital en español

The New York Times debutó hoy con un nuevo sitio en español, una nueva herramienta digital del diario que busca ampliar su difusión en el mercado hispanohablante con artículos traducidos del inglés y otros originales.



El sitio NYtimes.com/es ofrece "noticias, investigación, análisis y opinión sobre los asuntos de interés para América Latina y el mundo en español", según un comunicado del periódico.



El equipo de siete periodistas tiene su sede en Ciudad de México y se apoyará su producción en los corresponsales del diario en ese país, Venezuela, Brasil, Argentina y Miami (sudeste de Estados Unidos).



El periódico preciso que "todo el contenido en NYTimes.com/es es gratuito y no entra en la cuenta de 10 artículos gratis al mes para los no suscriptores", como ocurre con la versión en inglés, indica el comunicado.



El proyecto se suma a una edición impresa en español semanal que

se distribuye desde hace varios años en el mundo hispano. Además, el

Times suele traducir al español editoriales que se enfocan en temas

de interés para las comunidades latinas de EE.UU. o Latinoamérica.



"Hemos armado un fantástico equipo con periodistas de varios lugares de América Latina y España, y nuestra misión es ofrecerles periodismo de alta calidad todos los días", señaló Lydia Polgreen, editora adjunta del servicio internacional del New York Times, en su carta de presentación.



"Estamos muy emocionados de ofrecer una selección del mejor periodismo de The New York Times para nuestros lectores en español", afirmó de su lado, Joseph Kahn, editor internacional del periódico.



La nota principal que recoge hoy es una traducción de la información de portada de este lunes en la edición impresa en inglés, sobre los riesgos que corren los migrantes centroamericanos en su travesía hasta Estados Unidos.



El nuevo sitio se lanza en vísperas de la visita a México del papa Francisco, un acto que atraerá gran atención tanto en ese país

como en las comunidades latinas de Estados Unidos. Además del sitio en español, The New York Times tiene otra edición para China.



La empresa que edita el diario ha venido potenciando sus

ediciones digitales. El año pasado, la firma tuvo un aumento del 8,2

% en sus ingresos por publicidad en plataformas digitales, mientras

que los de publicaciones impresas bajaron un 8,0 %