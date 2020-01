Panetón de Reyes

Querida familia: Los invito hoy a compartir un panetón navideño. Lamento mucho que en Nochebuena no hubiera llegado con el panetón de estilo, pero resulta que, sinceramente, se me cruzaron muchas cosas y dejé pasar el tiempo. Mi suegra me dijo: “Adorada bestia, haga las cosas con tiempo porque el año pasado se olvidó del pavo y tuvimos que pasar Navidad comiendo palta con aceitunas”. Tenía razón. Cuando fui al supermercado, se habían acabado los panetones y los que había tenían la fecha vencida. No tuvimos panetón en Navidad, pero compré cuñapé y nadie dijo nada, porque así son ustedes, hijos de esta abnegada tierra. Se conforman, se callan y nadie dice ni pío. Gracias, familia.

Pero hice algo para enmendar el error: tuve que mandar a hornear un panetón para que supliera mi incapacidad en el Día de Reyes y la única que me dio bola es una panadería que se llama Quipus. Más vale tarde que nunca, aunque ese es un pretexto de los dejados, de los indolentes, de los improvisados que dejamos que pase el tiempo. Total, “le metemos nomás”, nadie dice nada cuando las cosas se hacen mal, porque no hay quien asuma la responsabilidad de enmendar errores. Lo fácil es hacer rodar cabezas, pero esa no es la solución, porque lo pasado es pisado. Por ejemplo, madrugar para comprar una roseta, hacer una larga fila y luego que te digan: “No hay, vuélvase el próximo mes”, es igual a mi panetón en este día. Ya no es lo mismo, por más que sea más grande o en vez de uno, sean dos.

Por eso, en este caso, no vale decir ‘más tarde que nunca’ y reaccionar cuando la gente se te viene encima y te manda a la punta de un cuerno porque eres inepto en manejar monopolios. Perdón, se me cruzaron las ideas, porque cuando fui a comprar mi panetón había una cola que tenía la esperanza de obtener el SOAT y yo, la de hallar un panetón en la fecha de Reyes. Ojalá que este nuevo año no sea contagioso seguir improvisando, dejando las cosas para el final y repostulándonos para legalizar el abuso y la improvisación. ¡Que los reyes magos no lo permitan!.