Obama inicia viaje relámpago a España

El presidente estadounidense, Barack Obama, inició el sábado una corta visita oficial a España, en principio su última escala en Europa antes de dejar la Casa Blanca, un viaje ensombrecido por los sangrientos tiroteos en Dallas.



El avión presidencial aterrizó en la base de Torrejón de Ardoz, cerca de Madrid, pocos minutos antes de las 23:00 (21:00 GMT) procedente de Varsovia, donde el mandatario ha participado en la cumbre de la OTAN.



Obama fue recibido por el rey Felipe VI, que había invitado personalmente al presidente estadounidense a visitar España durante un viaje oficial a Washington en 2015.



Esta será la única visita oficial de Obama al país, y la primera de un mandatario estadounidense en quince años, cuando George W. Bush llegó a Madrid, en junio de 2001, para reunirse con el entonces presidente José María Aznar.



El Gobierno español saliente anunció que la agenda de Obama, inicialmente de dos días, se acortaría tras el tiroteo en Dallas durante una marcha antirracista en protesta por nuevos casos de muerte de ciudadanos negros a manos de la policía, en el cual murieron cinco agentes.



"Aunque la semana fue dolorosa, creo que Estados Unidos no está tan dividido como algunos sugieren", dijo el mandatario estadounidense al término de la cumbre de la OTAN, y deseó que su país sepa superar sus divisiones.



El mandatario no canceló completamente la visita a España, que se enmarca dentro de la "la prioridad geoestratégica" que le confiere a Europa, sobre todo después de "la traumática votación del Brexit [que] ha agudizado las demás crisis europeas: euro, refugiados, seguridad y auge de movimientos populistas y soberanistas", señaló el profesor de derecho en la universidad Esade y especialista de las relaciones transatlánticas José M. de Areilza.



Ya en una visita en septiembre de los reyes de España a Washington, el presidente estadounidense dijo que quería una relación con una España "fuerte y unida".



Pero llega a un país en tensión política, en medio de un bloqueo que la mantiene sin gobierno desde hace más de 200 días y ha llevado a las urnas a los españoles dos veces en seis meses.



El presidente saliente, Mariano Rajoy, cuyo conservador Partido Popular salió reforzado de las últimas legislativas de junio pero sin una mayoría clara para gobernar, recibirá a Obama en el palacio de La Moncloa de Madrid la mañana del domingo.



Obama también prevé reunirse después con los líderes de los opositores Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos.

Para Obama este no es su primer viaje a España, aunque sí el primero durante su mandato.



Ya visitó el país a sus 26 años como mochilero en 1988, cuando hizo escalas en Madrid y Barcelona en un periplo por Europa antes de ir a Kenia a conocer el pueblo de su padre, según cuenta en sus memorias "Dreams of my father" ("Los sueños de mi padre" en español).