Peter Bagge, siempre con el cómic

Peter Bagge es el padre de Buddy Bradley, el protagonista del cómic Hate que fue un suceso durante los 90 y que hoy sigue siendo considerado una obra importante de este género. Bagge (59), figura del cómic alternativo (aunque incluso llegó a trabajar para la Marvel en un número rarísimo de El hombre araña), ahora está metido en una serie de biografías a mujeres destacadas de su país, ya que según mencionó vía mail, “como lector me fascina más la no ficción que la ficción y eso se refleja en mi propio trabajo”.

La primera fue sobre Margaret Sanger y recién publicó la de Zora Neale Hurston. Influenciado por las obras de Charles Schulz y de Robert Crumb (con quien llegó a trabajar), el dibujante estadounidense habló con Brújula sobre su obra:

Contáme sobre tu nueva novela gráfica Fire!! The Zora Neale Hurston Story ¿Por qué escogiste retratar la vida de Zora?



Hurston fue una de las varias personas de las que quería hacer una biografía. Ante todo, estaba interesado en mujeres escritoras y activistas de cierta época -los comienzos del siglo XX- a quienes encuentro intrigantes no solo por sus trabajos, sino por las impresionantes vidas que llevaban. No tenían las vidas restringidas que asumimos debían tener por el hecho de ser mujeres en esos años. Y la venturosa vida de Hurston era doblemente interesante, tomando en cuenta que además de mujer, era negra.



¿Qué momentos de sus vidas contás? Te lo pregunto porque muchas veces uno relaciona el cómic con el humor...

Traté de quedarme con eventos y anécdotas que ayudan a sobrellevar la principal historia y que ayuden a crear un retrato completo de la persona que de la que estoy escribiendo. Muchas buenas anécdotas tuvieron que quedar fuera, pero traté de mencionarlas en notas de pies de página.



Trabajaste casi por diez años en tu serie Hate ¿Cómo lo ves ahora? Fue un cómic que acompañó y retrató a una generación...

Era fácil aparecer con ideas para Buddy Bradley, simplemente porque él fue la mayor parte del tiempo una versión más joven mía. Generalmente no reviso mis trabajos pasados con mucha frecuencia, pero creo que todos esos viejos Hate se mantienen bastante bien. Particularmente, estoy orgulloso de las ediciones de color de Hate, en las que Buddy vuelve a su ciudad. Me sentí muy halagado cuando la gente decía que se sentía conectada con él; y me sorprendió cómo muchas mujeres me decían que conectaban con él.

Desde Neat stuff hasta hoy se puede decir que la visión del mundo que tenías ha cambiado. De personajes cínicos y egoístas a activistas.



Simplemente he madurado ¡Creo! Aunque no soy tan diferente a esa persona que solía ser cuando toca hablar de mi visión del mundo y mis valores. Todo lo que ha cambiado es por lo que me siento obligado a dibujar y escribir.



Dijiste que tus principales influencias son Charles Schulz y Robert Crumb ¿Qué aprendiste de cada uno y qué pusiste de sus trabajos en el tuyo?

De ambos, pero especialmente de Schulz. Fue el diálogo y el modo en que sus personajes se relacionan y se comunican entre ellos. También amaba la manera en que estos hombres dibujaban, con Crumb en particular siendo el consumado dibujante y caricaturista. Su arte lo encuentro muy divertido y también muy profundo e intenso.



Llegaste a trabajar con la Marvel para una edición de El hombre araña, ¿Cómo fue esa experiencia para vos? ¿Lo harías de nuevo?

Mis experiencias con la Marvel y la DC fueron buenas, pues me gustaban todos los editores con los que trabajé, y todos ellos me dieron libertad creativa -más de lo que pensé me darían, al menos. ¡Y la paga fue muy buena! También estoy feliz con el trabajo que hice con ambas compañías. Creo que han cambiado mucho desde entonces, principalmente debido al éxito de las películas de superhéroes, así que ya no están interesados en trabajar con gente como yo. Aunque estaría abierto a a trabajar con ellos, si me llaman de nuevo.

En tu cómic Apocalypse Nerd hablás del miedo de una guerra nuclear, algo que venimos escuchando mucho desde que Trump es presidente ¿Qué pensás de la situación de tu país?

Apocalypse Nerd tiene su raíz en las amenazas de esos años a nuestro país con un bombardeo nuclear, así que no hay nada nuevo en lo que pasa hoy. Estoy tan sorprendido como cualquiera de que Trump haya sido elegido presidente, y yo la verdad es que no voté por él, aunque su opositora tampoco era muy buena, en mi opinión.