New York Times muestra trabajo infantil en Bolivia

La versión digital del diario norteamericano The New York Times lanzó un reportaje visual (video) sobre el trabajo infantil en Bolivia, destacando que es el único país del mundo que lo autoriza legalmente.



"Un millón de niños hacen algún tipo de trabajo infantil (…). El año pasado fue legitimado mediante una ley. La edad legal para trabajar es ahora de 10 años. Cuando cumplen 12 años incluso pueden firmar un contrato", dice el audio del video.



El minidocumental presenta el caso de los hijos de la familia López Camino, que trabajan todos haciendo pan y galletas, que luego los hijos venden en las calles. Se contrasta ese caso con el de los niños, a veces menores de 10 años, que trabajan en ladrilleras de la zona Alpacoma de La Paz.



La nota del New York Times incluye entrevistas a especialistas, por ejemplo a Rouzena Zuazo, quien señala que haber permitido el trabajo infantil desde los 12 años es vulnera un derecho internacional importante.



El trabajo infantil está normando mediante el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscrita por Bolivia y de supuesto cumplimiento obligatorio por parte de todos los países. La resolución establece que los menores pueden trabajar en países en vías en desarrollo solo desde los 13 años, siempre que sean labores ligeras y no peligrosas.



En 2014, el Gobierno del presidente Evo Morales promovió una ley que establece que el trabajo infantil en el país puede desarrollarse desde los 10 años, el único país del mundo en haber aprobado una norma de ese tipo. Según la OIT, que critica esa norma, el país ha violado los acuerdos internacionales, que la CPE boliviana adopta como norma local.



En 1997 se fijó la edad de 14 años como la mínima para trabajar en Bolivia, cuando el país ratificó el Convenio 138.



La ley boliviana contrasta con la tendencia mundial de intentar elevar paulatinamente la edad mínima de derecho al trabajo.



La norma internacional establece que nadie menor de 18 años, ya sea de país desarrollado o no, puede realizar trabajo peligroso, pero en Bolivia ello es común. Existen niños trabajando en minas, ladrilleras, fábricas y otros oficios de riesgo.



En junio de 2015, agencias internacionales informaron que la delegación boliviana ante la OIT, encargada de defender por qué Bolivia aceptó el trabajo infantil desde los 10 años, "quedó muy mal parada" en la sesión y "perdió el apoyo irrestricto" que tenía de los países del Grulac (América Latina y el Caribe).



La agencia de noticias Télam de Argentina agregó que "el caso de Bolivia, cuya legislación contempla el trabajo desde los 10 años, fue centro de duros debates en la Comisión de Aplicación de Normas y generó malestar en los representantes de los países del Grulac".



En su defensa, el gobierno de Evo Morales argumentó que el trabajo desde edad temprana es una cuestión cultural en Bolivia.



