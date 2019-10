Choferes pararán 48 horas en El Alto y La Paz

Las federaciones de transportistas de las ciudades de El Alto y La Paz decidieron un paro de transportes de 48 horas en ambas urbes para el martes y el miércoles, como protesta a las tarifas del bus Sariri, sus rutas y la implementación de más líneas del teleférico.



"Es un paro inicialmente en El Alto, pero están apoyando en La Paz. La medida fue definida con anticipación en El Alto y en La Paz quizá no sea tan contundente porque no ha habido la organización, pero el miércoles será en las dos ciudades", sostuvo Ismael Fernández, ejecutivo nacional de los choferes, en entrevista con EL DEBER.



Fernández agregó que no se suspenderán las salidas de los buses interpovinciales o interdepartamentales, por ahora, porque se prevé la realización de un ampliado para que la medida alcance el nivel nacional, debido a que se considera un atropello lo que el Gobierno hace con su sector.



"Los paros son escalonados y de no tener respuestas quizá la medida sea nacional. La protesta es por las tarifas de los buses Sariri, sus rutas y también exigimos una nivelación de nuestras tarifas y el orto tema es el Teleférico", sostuvo el dirigente.



Explicó que el paro se caracterizará por bloqueos para evitar el tránsito de cualquier motorizado, mientras que en La Paz se verá cuántas federaciones acatan. En el caso de los buses Sariri para El Alto, pretenden cobrar la misma tarifa que el transporte público.