Amalia Pando afirma que quieren clausurar Erbol

"La política del gobierno es la clausura de Erbol, se lo digo con toda claridad", señala parte de la carta de renuncia que la periodista Amalia Pando presentó al actual Director Ejecutivo de ese conjunto de radios, Augusto Peña.



La misiva, que fue leída por la propia comunicadora durante su programa "En Directo", se ratifica además que su dimisión se debe a un intento de "aflojar" las tensiones con el Gobierno, ocasionadas por la crítica constante.



“En mi carta de renuncia le digo a Augusto: Sabes Augusto, la asfixia es que como esa bolsa de plástico que ponen los torturadores alrededor de la cabeza del torturado que le van quitando el aire de a poco hasta llegar a la agonía y luego la muerte", advierte la misiva.



Explica además que "la política del gobierno es la clausura de Erbol se lo digo con toda claridad, se lo digo con toda claridad, buscan la clausura de Erbol, no sólo que Amalia Pando se vaya, que me iré, pero buscan la clausura de Erbol”.



Durante la emisión de su programa, que saldrá al aire hasta el 27 de agosto, Pando también se dirigió a Evo Morales y señaló: señor presidente, no somos sus pongos ideológicos. Nosotros también tenemos derecho a pensar, a opinar".



La periodista deja Erbol tras estar casi ocho años. Es conocida por ser implacable en su oficio y acuciosa en la búsqueda de la verdad. Tiene una trayectoria profesional de más de 35 años, en diferentes medios de comunicación.