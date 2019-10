Roban vinos con valor de 300.000 dólares en EEUU

Un grupo de ladrones robaron vinos por valor de 300.000 dólares en uno de los pocos restaurantes de Estados Unidos en tener tres estrellas, Michelin, informaron medios locales.



El teniente de la policía del condado de Napa, Óscar Ortiz, explicó que desaparecieron entre 40 y 50 botellas, la mayoría Romanée-Conti, del restaurante The French Laundry, situado en la pequeña localidad de Yountville, en la región vinícola californiana de Napa Valley.



El oficial dijo que el valor de los vinos robados es de "al menos 50.000 dólares", aunque matizó que puede variar en función de los precios mayoristas o los que ofrece el restaurante en su carta.



El diario Los Angeles Times señaló de su lado que los vinos robados por estos ladrones de “paladar sofisticado” alcanzan los 300.000 dólares.



El propietario del restaurante, el popular chef, Thomas Keller, escribió en su cuenta de Twitter que confía en la investigación de las autoridades".



Keller también dirige en Nueva York otro restaurante con tres estrellas Michelin, el Per Se.



El sheriff de Napa precisó en su página de Facebook que la puerta de la bodega "fue forzada sobre las 14:00 horas".



Entre las botellas robadas se encuentra un champán Dom Perignon, y vinos Screaming Eagle, de un viñedo californiano y Romanée-Conti, según el inventario hecho por la policía.



The French Laundry, que acaba de celebrar su 20 aniversario, es uno de los 13 restaurantes en Estados Unidos con tres estrellas Michelin.



Su carta está compuesta por dos menús, uno de ellos vegetariano, por 295 dólares por persona, vino no incluido.