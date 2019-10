Arqueólogo postula que la tumba de Nefertiti está junto a la de Tutankamón

Un arqueólogo postula que sabe dónde se encuentra la tumba de la reina egipcia Nefertiti: tras una puerta secreta en la cámara de muerte del faraón Tutankamón.



La hipótesis, publicada por Nicholas Reeves, de la Universidad de California, se sustenta en el análisis de fotografías de los muros de la cámara en que se encontró el cuerpo del joven rey, según publicó la revsita "The Economist".



De acuerdo a Reeves, pequeñas grietas en las paredes del recinto evidencian la existencia de puertas camufladas bajo capas de otros materiales.



Cabe recordar que la reina Nefertiti fue esposa del padre del faraón Tutankamón, aunque no se ha podido comprobar que sea la madre biológica del pequeño gobernador.



Otro de los signos que dan confianza a Reeves sobre el paradero de la mujer es el exiguo tamaño de la tumba de Tutankamón en relación a otras cámaras, lo que le hace sospechar que hay más espacio fuera de la vista.



La teoría del arqueólogo ha sido rechazada por numerosos especialistas que creen que son sólo "adivinanzas", sin embargo él mantiene su investigación para comprobar su teoría.



"Si estoy equivocado, sólo estoy equivocado", dijo el experto a The Economist y agregó que si está en lo correcto "éste es potencialmente el mayor descubrimiento arqueológico jamás hecho".