Toman rectorado de la 'U' estatal en Cochabamba

Al iniciarse la quinta semana de protestas estudiantiles en Cochabamba, un grupo de estudiantes tomó y cerró con candados este lunes al mediodía las instalaciones del rectorado de la Universidad Mayor de San Simón.



Los estudiantes llegaron en una marcha hasta el edificio e ingresaron de forma violenta, donde se atrincheraron.



El dirigente de la federación de estudiantes, Alejandro Mostajo, señaló que las movilizaciones continuarán este lunes por la tarde, cuando los alumnos se reunirán con representantes de los fabriles, Comité Cívico, comerciantes, transportistas y otros sectores que respaldan su movimiento.



Demandas



Los estudiantes están movilizados porque rechazan una resolución de la universidad que estableció que los docentes extraordinarios serían titularizados sin dar exámenes de competencia. Informaron que en horas de la tarde un grupo de estudiantes tendrá una reunión con docentes extraordinarios y titulares que apoyan la titularización mediante examen de competencia.



"Hay muchos docentes que nos apoyan y que quieren dar examen, no sé a qué le tienen miedo otros catedráticos que se resisten a la prueba y quieren incumplir las normativas universitarias", indicó un representante de los estudiantes.



Los dirigentes de la Federación Universitaria Local (FUL) tienen previsto realizar el lunes un encuentro con varias organizaciones sociales del departamento con el fin de coordinar un paro cívico a realizarse esta semana, probablemente el jueves.



Para resolver el conflicto, las autoridades de la UMSS hicieron una propuesta de convocar a un Consejo Universitario, este martes, como una forma de solucionar el conflicto. Mostajo, sin embargo, indicó que los estudiantes no asistirán al mismo. Atribuyó su decisión a las condiciones establecidas para el encuentro, como la reanudación de las actividades estudiantiles, que ellos rechazan.



Mostajo manifestó que no hay condiciones para ese diálogo, porque tampoco ha sido liberado el consejero universitario Jarlín Coca, sin el cual no se puede instalar dicho Consejo.