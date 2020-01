Se reaviva conflicto entre Warnes y Santa Cruz

Faustina Castro vive en el barrio 15 de Octubre Divino Niño, por el kilómetro 10, entre la carretera al norte y la avenida G-77. “Pagamos el recojo de basura en la factura de luz al municipio de Santa Cruz de la Sierra, pero los que vienen son los camiones de Warnes”, dice doña Faustina para reflejar cómo han quedado en medio del conflicto entre ambos municipios. Otra vecina señala que pasan camiones de ambos municipios.

En ese contexto, recientemente el Concejo de Warnes aprobó una ley de “Declaración de bienes municipales de dominio público”, para inscribir a su nombre las áreas verdes de estos tres barrios.

“Estamos empezando por nuestro límite con el municipio de Santa Cruz de la Sierra, que es a partir de Cataluña”, dijo Boris Chavarría, asesor legal del municipio warneño.

Para esto, ya aprobaron la planimetría de los barrios y la inscripción de las áreas verdes está en proceso.

Ante esta situación, el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, a través de la secretaria de Planificación, Sandra Velarde, comunicó que estos terrenos se encuentran dentro del radio urbano de la capital, que está homologado por una resolución suprema.

“Esa inscripción que está queriendo hacer Warnes es irregular porque está dentro de nuestro radio urbano, y porque tenemos el derecho propietario. Algunos vecinos nos han dicho que les han aprobado su planimetría y que pagan impuestos en Warnes, pero eso es ilegal porque no pueden pagar un impuesto en un municipio si el derecho propietario lo ostenta otro”, explicó Velarde.

Lo qué dicen los vecinos

Por lo demás, un grupo de vecinos de 15 de Octubre Divino Niño, que ayer realizaba una kermesse para la construcción de su mercado manifestaba que ellos están en Warnes, que la única obra en esa zona, la construcción de una avenida pavimentada de unos 500 metros, fue ejecutada por el municipio norteño, que también les otorgó un ítem de salud, pero no tienen centro médico. También aseguró que tributan en Warnes.



“De las 300 familias de este barrio, unas 60 ya terminaron su regularización en el municipio de Warnes y unas 200 tienen sus documentos en proceso”, aseveró el dirigente vecinal Epifanio Mayta.

“Pertenecemos a Warnes, la decisión está tomada”, afirmó Alberto Alvarado, vecino del barrio 15 de octubre. En Los Pinos Norte, una vecina que pidió no ser identificada, dijo que en su barrio hay división entre quienes dicen pertenecer a uno u otro municipio.



Las presidentas de las juntas vecinales de 15 de Octubre, Deisy Barahona, y de Los Pinos Norte, Gregoria Ordóñez, coincidieron en que buscan regularizar sus terrenos y que, aunque dicen pertenecer a Warnes, el conflicto debe ser resuelto por las vías legales entre ambos municipios.

Zona en conflicto

“Advertimos a la población que no se dejen engañar con supuestas regularizaciones sobre esos terrenos porque la ley 247 es muy clara: la única persona jurídica que puede enajenar un bien es la que ostenta el derecho propietario”, resaltó Velarde.



Por otra parte, agregó que se han hecho análisis de todas las normas y leyes vigentes para definir cuál es la jurisdicción de la capital. “Ya hemos pedido al Concejo de Warnes que analicen a profundidad y subsanen esta situación por la vía administrativa. No hemos tenido ninguna respuesta”, acotó.

Chavarría por su parte, reconoció que hubo dejadez de anteriores gestiones municipales al no sentar presencia en su jurisdicción. “Antes había una tranca en el límite entre ambas provincias, a la altura de Cataluña, que se recorrió por la construcción del aeropuerto, pero eso no significa que se haya recorrido la jurisdicción”, dijo.



También recordó que desde la gestión 2009, se inició un proceso y esta zona fue declarada en conflicto. “El fondo del conflicto es económico; el municipio de la capital nos avasalló por tener dominio de la aprobación de urbanizaciones y de las recaudaciones tributarias”, aseveró.