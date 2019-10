Costas ratifica a su gabinete en la Gobernación cruceña

El gobernador Rubén Costas, que juró al cargo el fin de semana en Sucre, posesionó a su gabinete este lunes y ratificó a la mayoría de los secretarios de la Gobernación de Santa Cruz.



"Aquí no hay ninguna transición, aquí hay una continuidad de un modelo, de un proceso, aquí hay un trabajo honesto con mucha convicción. Hago unos cambios pequeños", dijo Costas en su discurso este lunes por la mañana.



El gobernador manifestó que existen nuevos desafíos en el mundo, en Bolivia y en Santa Cruz. "Nosotros venimos diciendo que estos son tiempos nuevos y tenemos que tener la capacidad de dar los cambios adecuados y en los tiempos justos para que no nos atropelle el cambio", expresó.



En el gabinete solo hubo cuatro cambios: Vladimir Peña volvió a su puesto como secretario de Gobierno en lugar de Luis Fernando Roca; Ruth Lozada volvió a su cargo en la Secretaria de Coordinación Institucional en reemplazo de Ericka Claure; Julio César López entró en lugar de Ronald Gómez en la Secretaria de Pueblos Indígenas y como director de Despacho ingresó Daniel Delgado por Raúl Rojas.



Además se creó el puesto de asesor Departamental, que fue asumido por Fernando Roca.



Costas recomendó a los secretarios escuchar a la gente y hacerlos partícipes en su trabajo. "La gente no solamente quiere votar, quiere participar, que las autoridades hagan caso. Buscan prosperidad", manifestó.



Gabinete departamental



Secretario General - Roly Aguilera

Secretario de Gobierno - Vladimir Peña

Secretario de Economía y Finanzas - José Luís Parada

Secretario de Desarrollo Productivo, Industria y Comercio - Luís Alberto Alpire

Secretaria de Coordinación Institucional - Ruth Lozada

Secretario de Pueblos Indígenas - Julio César López

Secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial - Hugo Sosa

Secretaria de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente - Cinthia Asín

Secretario de salud y políticas sociales - Oscar Urenda

Secretaria de Educación y Cultura - Paola Parada

Secretario de Seguridad Ciudadana - Enrique Bruno

Secretario de Energía, Minas e Hidrocarburos - Herland Soliz

Delegado del Proyecto de Infraestructura Rural de la CAF - Fernando Terceros

Auditora General - Georgia Nieme

Asesor General - Víctor Hugo Añez

Asesor Departamental - Fernando Roca/ cargo nuevo

Director de Despacho - Daniel Delgado