Exportaciones cruceñas caen un 24% hasta julio

Las exportaciones de Santa Cruz, cayeron un 24% hasta julio de este año con respecto al mismo periodo de 2015, según la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex). En los primeros siete meses de 2016, las ventas externas cruceñas sumaron $us 1.012 millones.



En volumen, las exportaciones de la región cayeron un 2,31% en el periodo enero-julio de 2016, con relación al mismo lapso del año pasado. Si se excluyen los hidrocarburos y minerales, hay una leve subida en valor de productos no tradicionales del 4,8%.



Las ventas externas de chía, sésamo, girasol y sus derivados, entre otras semillas, aminoraron un 27% en valor. Los cueros y manufacturas de cuero tuvieron una baja del 28% en valor. El maíz, sorgo y arroz disminuyeron un 34%, la carne y sus derivados, un 22%, y la joyería y piedras semipreciosas ya elaboradas hasta un 36%.



Las confecciones mermaron un 89%, mientras que el algodón y su derivados, no registran exportaciones hasta julio de la presente gestión.