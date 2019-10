Chiquitanos desvirtúan vigilia de sus compañeros

Este viernes los indígenas chiquitanos que llegaron a Santa Cruz marchando el 28 de septiembre desde Concepción encaran el quinto día de vigilia en las puertas de la gobernación de Santa Cruz exigiendo una reunión con el gobernador Rubén Costas. Esta jornada la huelga de hambre continúa y se aguarda que otras personas se sumen al ayuno.



Además, esta mañana un grupo tomó la extrema medida de quitarse sangre y con el líquido rojo escribieron sobre cartulinas el pliego petitorio de sus demandas.



Desvirtúan demandas de la vigilia



Eulogio Pachuri, gran cacique del pueblo chiquitano, que está en contra de estas movilizaciones que están realizando sus compañeros, dijo que esta vigilia tiene un fondo político, ya que sus demandas fueron incluidas en el estatuto autonómico.



“Esta vigilia no tiene una representación del pueblo chiquitano, desmentimos este movimiento. El fondo es político, los cinco pueblos indígenas de Santa Cruz hemos trabajado una propuesta y tras su consenso nuestras demandas fueron incluidas en el estatuto autonómico”, dijo Pachuri.



Lea también: Chiquitanos se crucifican fuera de la Gobernación



Descartan reunión con Rubén Costas



Vladimir Peña, secretario de Gobierno de la Gobernación cruceña, dijo que las demandas de la vigilia chiquitana no competen ser atendida por el gobernador Rubén Costas, sino más bien por la Asamblea Legislativa Departamental (ALD).



“Hoy respondimos la carta que nos han enviado planteando sus propuestas y les hemos transmitido que el órgano competente para atender sus demandas es la Asamblea Legislativa Departamental y no al Gobernador”, afirmó Peña.



Demanda de la vigilia



Entre la plataforma de demandas de la vigilia de los indígenas chiquitano, está la inclusión en el Estatuto Autonómico y la modificación de la Ley Nº13 correspondiente a la distribución de regalías.

,

#Último Chiquitanos inician huelga de hambre en la Gobernación cruceña exigiendo atención de @RubenCostasA #Bolivia pic.twitter.com/x0CmoZsFbY— EL DEBER (@diarioeldeber) octubre 1, 2015