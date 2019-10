Avianca, con buena salud financiera

Al cierre del primer trimestre de 2015, Avianca Holdings S.A. registró ingresos operacionales por $us 1,12 billones, lo que denota un crecimiento de 1,6% frente a los ingresos operacionales registrados en el mismo periodo de 2014. Como resultado de la optimización de la capacidad en las bodegas y aeronaves de carga, así como del crecimiento del programa de lealtad, los ingresos por estos conceptos se incrementaron 19,5%.



En contraste con esto y como consecuencia de la depreciación del peso colombiano, los ingresos por venta de pasajes disminuyeron un 2,0%.

Para el primer trimestre de 2015, la compañía reportó una utilidad neta ajustada de $us 21,8 millones.



El Ebitdar (utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones, amortizaciones y rentas) para el periodo enero-marzo de la presente gestión se situó en $us 205,1 millones, obteniendo un margen de 18,4%, situándose 365 puntos básicos por encima del margen obtenido en el mismo periodo de 2014.



En el primer trimestre, la utilidad operacional se ubicó en $us 68,4 millones, mientras que el margen operacional fue 6,1%, 158 puntos básicos por encima del margen registrado en el primer trimestre de 2014