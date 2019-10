Obama pide castigar a los agentes con conducta inapropiada

El presidente de EEUU, Barack Obama, pidió a los departamentos de Policía del país que, en lugar de "cerrar filas" en torno a los agentes que se comportan de manera inapropiada, les hagan rendir cuentas, en una entrevista radiofónica divulgada hoy.



A esos cuerpos policiales "les interesa extirpar a las personas que no están haciendo lo correcto, que rindan cuentas los que hacen algo mal en lugar de la estrategia de cerrar filas que con demasiada frecuencia vemos que termina alimentando una mayor frustración", dijo Obama en el programa radiofónico de Steve Harvey.



Si esos departamentos quieren "crear un entorno más seguro para sus oficiales, tienen que construir más confianza" con las comunidades con las que interactúan diariamente, según el mandatario.



Obama condena los disturbuis de Baltimore



Obama ya habló ayer desde la Casa Blanca de la violencia y los disturbios que sacudieron el lunes la ciudad de Baltimore (Maryland), a raíz de la muerte de un joven negro bajo custodia policial.



En esta entrevista volvió a condenar con firmeza esos disturbios, que se saldaron con un total de 20 agentes heridos, y elogió la labor y la "moderación" de la Policía de Baltimore ante las protestas.



Al igual que hizo ayer desde la Casa Blanca, Obama volvió a insistir en que, más allá de las protestas en Baltimore o de las vividas hace apenas unos meses por las muertes en Ferguson (Misuri) y Nueva York de dos hombres negros desarmados a manos de policías, hay que examinar las causas subyacentes del problema.



"Las comunidades en Baltimore que están teniendo estos problemas no son diferentes de las de Chicago donde yo empecé a trabajar como organizador comunitario cuando me mude allí (...) He visto esta película demasiadas veces antes", comentó.



Obama descarta viajar a Baltimore



Obama dejó entrever que no prevé visitar la ciudad, situada a una hora de Washington, en el corto plazo. "Una vez que las cosas se hayan calmado, creo que será el momento de volver a Baltimore", apuntó.