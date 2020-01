El estilo de ‘Caro’ “hoy la moda es un arte”

Creció entre trapos. Su madre fue una de las pioneras en tiendas de ropa en la ciudad y, durante un tiempo, antes de casarse con Óscar Hugo Méndez, de ser mamá de Luis Carlos y Óscar André, y de ejercer su carrera de Comunicación Social desde la producción de moda, Carolina Suárez Rivero (34) ya tenía su propia boutique.



Las ocupaciones profesionales y familiares la alejaron de la tienda, pero su día a día siempre estuvo en idílico romance con las tendencias.

Asistir a eventos de moda y lucir impecable era una forma de vida, y fue esa permanente actualidad, fusionada con un altísimo sentido estético, la que llevó a ‘Caro’ a sentir la necesidad de compartir sus conocimientos y combinaciones en las redes sociales.



No se atreve a usar el término influencer, porque simplemente empezó a subir a sus cuentas fotos de sus looks, a modo de hacer publicidad a la tienda de su madre. Marcas internacionales empezaron a invitarla a mostrar sus sugerencias y ella aceptó encantada. “Solo me considero Carolina Suárez y muestro mi estilo de vida y mis looks. He trabajado con varias marcas en diversas etapas, no me encasillo; nunca digo nunca, pero creo que no publicaría algo que no usaría y debo decir que me encanta el talento que tenemos en casa. Hacer esto me abrió puertas”, dice ‘Caro’, que está con siete meses de gestación de su tercer hijo, Moisés.