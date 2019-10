Evo pide no preocuparse por posible repostulación

El presidente Evo Morales dijo el sábado que la oposición no debe preocuparse por su repostulación propuesta por la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), afín al Gobierno, porque será el pueblo el que decida con su voto si da continuidad o no a su mandato.



"Entiendo perfectamente el sentimiento de algunos sectores sociales y autoridades, pero la oposición no debería preocuparse, es mejor someternos a la voluntad del pueblo que imponer, si en el referendo dice No, no hay Evo Presidente es sencillo, si dice Sí es otra cosa, es lo más democrático", manifestó en un acto de recepción de proyectos para municipios del departamento de Pando.



El pasado martes, la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) anunció que solicitarán a la Asamblea Legislativa la modificación de la Constitución para permitir la repostulación del presidente en las próximas elecciones generales de 2020.



El mandatario manifestó que aprendió que se debe "estar al lado del pueblo si el pueblo confía", por lo que agradeció el respaldo de los distintos sectores sociales y las autoridades regionales.



Tres mandatos



Morales inició su primer gobierno el 22 de enero de 2006 bajo la antigua Constitución Política del Estado.



En 2009 con la nueva Carta Magna, fue elegido para gobernar de 2010-2015, y posteriormente reelegido para el período 2015-2020.



De acuerdo con la actual Constitución, en vigor desde febrero de 2009, sólo se permite una reelección. Para una nueva postulación, se deberá modificar la Carta Magna, mediante un referéndum.