Cuiza, el taxista: "Yo dije fue hasta aquí nomás"

Rolando Cuiza, el taxista que los atracadores de Eurochronos agarraron para el asalto que originó la balacera del jueves, se presentó este viernes temprano en Diprove y luego en la Felcc solicitando vía memorial a la doctora Yolanda Aguilera, para que le devuelvan su taxi. “Necesito tenerlo sí o sí, debo al banco; soy una víctima en todo esto”, dijo esta mañana.

“Ese aprehendido (por Edwin Landívar) es el maleante, ese es, yo lo conozco, él fue quien me hizo parar y cuando avanzamos unas cuatro cuadras me hizo parar porque iba a hacer una llamada. Poco después el otro brasileño que estaba detrás de mí me agarró del cuello y me apuntaron el arma. Si hablás o gritás, te matamos”, relató Cuiza rodeado de medios.

PUEDES LEER: Sigue el minuto a minuto de la balacera de Eurochronos

Cuiza agregó además que su taxi fue utilizado para realizar el asalto y que él estaba amarrado en la parte de atrás. “Cuando se bajaron a asaltar logré descuidar al brasileño, abrí con mi boca el seguro y con mi mano la perilla de salida. Fue ahí cuando logré escapar”, dijo el taxista que añadió que lo llevaron por el enmallado de El Trompillo hasta el mercado Primavera.

“Tuve temor, yo dije aquí se acabó”, sostuvo. Cuiza pide que cuanto antes le devuelvan su auto porque será muy difícil juntar la cuota para saldar las cuentas que tiene. “Es mi instrumento de trabajo”, cerró.

PUEDES LEER: Trasladan el cuerpo del policía Gutiérrez a Viru Viru