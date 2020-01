Universidades de Italia y Bolivia firman convenio

En la ciudad de Roma (Italia) se celebró la firma del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional Académica, Científica y Cultural entre la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba y la Universidad Rome University of the Fine Art (RUFA) de Roma, Italia. El objetivo principal es permitir la movilidad docente-estudiantil y promover la investigación.



Este convenio internacional ha sido acordado meses atrás durante el viaje en Europa de Néstor Guzmán Chacón, secretario General en la UMSS, la firma de este convenio ha sido posible gracias a las relaciones e introducción por parte de la Asociación Cámara de Comercio Italo-Boliviana ante la Universidad Italia RUFA, a través de su Presidente Marco Loi.



Así mismo, dicha institución también ha firmado un convenio con la finalidad de facilitar el intercambio en el campo de las ciencias y la cultura entre ambas instituciones y ambos países.



"Llegar a la firma final es un grande paso para nuestra futura Cámara de Comercio, esto nos permite acreditarnos también en la área formativa de ambos paises" comento Loi durante la firma en las oficinas de la RUFA.



Llegará a Santa Cruz



Loi también se prepara para su participación a la Rueda de Negocios que organiza la Cámara de Industria y Comercio CAINCO en Bolivia en ocasion de la Fexpocruz 2016 en Santa Cruz de la Sierra. Este viaje lo hace en compañía del Secretario General Giuseppe Crippa (ex Cónsul honorario de Bolivia en Bergamo - Italia) y la responsable de ACaCIB Bolivia Karen Velasco, harán parte de los encuentros empresariales de la CAINCO representando en manera oficial mas de 10 empresas Italianas.



"Aprovecharemos este viaje para establecer y reforzar las relaciones empresariales, así como concretizar algunos proyectos futuros entre ambos países", señaló Loi.