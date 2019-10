Donald Trump y Clinton acarician la nominación

En el marco del denominado "supermartes", la jornada de primarias en las que una decena de estados de EEUU definen a sus favoritos para las candidaturas de los dos partidos mayoritarios en ese país, el magnate neoyorquino Donald Trump se llevó este martes la victoria en seis estados (Alabama, Arkansas, Georgia, Massachusetts, Virginia y Tennessee), en una notable jornada, con cuatro estados aún por decidir, mientras el senador Ted Cruz se impuso en Texas y Oklahoma.



Al poco de cerrarse las urnas, Trump ya salía vencedor en cuatro estados con amplia mayoría, a los que se sumó después Virginia, donde la contienda estuvo más reñida.



En Georgia, que otorga 102 delegados, obtuvo el 42 % de los votos con casi el 50 % escrutado; mientras que en Massachusetts, donde se disputan 42 delegados, Trump se impuso con 49,2 % con el 34 % escrutado.



En Tennessee, que ofrece 58 delegados, también venció con holgura, con el 42,2 % de los votos al 51 % del escrutinio; y en Alabama, con el 10 % escrutado, Trump vencía con el 46,6 %.

Por su parte, en la lucha por Virginia, que otorga 49 delegados y uno de los estados más disputados, el magnate neoyorquino se impuso por un estrecho margen: 35 % frente a 32 % del senador por Florida Marco Rubio, con el 96 % escrutado.



Finalmente, en Arkansas, donde se eligen 40 delegados y con el 28 % escrutado, Trump fue señalado vencedor con el 35 % delante del 28 % de Cruz.



No obstante, la "joya" de la noche, Texas, donde se disputan 155 delegados, la victoria fue para el senador local, Ted Cruz, quien obtenía el 40 % de los votos, frente al 28 % de Trump.



Cruz también obtuvo el triunfo, más sorprendente ya que las encuestas no le ponían al frente, en Oklahoma, con el 34,8 % frente al 29,6 % de Trump, en un estado que escoge 43 delegados.

Por tanto, el cómputo, hasta el momento, sitúa a Trump con seis victorias, frente a dos de Cruz.



Clinton



La aspirante demócrata a la Presidencia de EE.UU. Hillary Clinton celebró este martes en Miami (Florida) el triunfo parcial ante su rival Bernie Sanders durante el supermartes, que hasta ahora le otorga seis estados, y criticó la campaña "divisoria" de los republicanos.



"Lo que está en juego en esta elección nunca ha sido tan alto. La retórica que estamos escuchando en el otro lado (el republicano) nunca ha sido más baja", criticó la ex secretaria de Estado ante un nutrido grupo de seguidores reunidos en un local del centro de Miami.



"Lo que necesitamos es más amor y bondad", aseguró Clinton, quien instó a "derribar barreras" en vez de "construir muros".



La candidata se mostró hoy confiada de su gran victoria en el supermartes, que la separará aún más del senador Bernie Sanders para acercarla a la nominación presidencial de su partido.

"Felicito al senador Sanders por sus triunfos esta noche, y estoy muy agradecida a todos los que votaron por mí", señaló Clinton sobre su contendiente, ganador en Vermont y Oklahoma, según los resultados preliminares.



"Sabemos que tenemos trabajo qué hacer. No es hacer grandioso a Estados Unidos, Estados Unidos nunca ha dejado de ser grandioso. Es hacer un solo Estados Unidos", manifestó Clinton en clara alusión al lema de campaña del republicano Donald Trump, quien también tuvo un exitoso supermartes.