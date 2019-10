Luis Alberto Sánchez: “Hacemos mayores inversiones para cumplir con los contratos”

Sus dos dedos pulgares se doblan sin pausa. Se mueven de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Ambos dan golpecitos medidos al teclado que aparece en la pantalla del smartphone, una y otra vez.



“Esperá un ratito hermano”, dice sin dejar de mirar su pantalla.

Él es Luis Sánchez, el hombre más fuerte del sector hidrocarburos de Bolivia que hace pocos días llegó de un periplo por Canadá y Rusia donde firmó varios acuerdos.

Después de unos segundos, presiona por última vez la tecla para enviar su mensaje, levanta la vista y afirma: “¡Hay que trabajar! Esto es así”.



Es su rutina diaria. Cuando viaja al exterior, activa su celular con roaming internacional y sigue su agenda de trabajo en Bolivia.



Viste camisa con cuadritos rojos y blancos, un pantalón vaquero y saco, ambos de color azul. Sus zapatos color café brillan. Ni en sus dedos ni en sus muñecas lleva joyas.



Además de ser experto en energía, él dice ser taekwondista.

Viajó de La Paz a Santa Cruz en horas de la mañana para reunirse con ejecutivos del sector. Ahí abrió un espacio en su agenda para explicar los acuerdos logrados, hablar del impasse con Argentina sobre la supuesta falta de gas y de los proyectos que se vienen.

Al final de ese primer viernes del julio, se subió a una nave rumbo al valle de Tarija, su tierra natal, donde mañana se realizará un encuentro energético Bolivia-Argentina.



_¿Cuál es el balance del viaje que hizo en representación del Gobierno a Canadá?

Nos hemos reunido con la ministra de Energía de la provincia canadiense de Alberta, Margaret McCuaig Boyd. Esperamos firmar un memorandum en los próximos meses.

Con el Ministerio de Energía de Canadá hemos quedado que en los próximos meses vendrán a Bolivia 50 empresas para ver las oportunidades de inversión.



_¿En qué áreas hay interés?

En áreas de servicio en un mayor porcentaje y otras empresas en exploración.

Lo mismo estamos haciendo el lunes (mañana) en el encuentro empresarial Gas y energía Bolivia-Argentina.



_¿Sobre qué ejes se moverá esa reunión bilateral?

Hay un interés de empresas básicamente de servicios y de comercialización de hidrocarburos y energía de Argentina.

También estamos haciendo una reunión de todo el equipo del sector nuclear.



_Y en su viaje a Rusia…

Hay la firma de un acuerdo para hacer los estudios de adecuación de vehículos rusos de la marca Kamaz. La idea es transformar la matriz energética del equipo pesado y de motorizados de transporte urbano e interdepartamentales de diésel a gas natural licuado (GNL). Estamos trabajando para no tener que seguir importando diésel. Nos hemos reunido con el presidente de la empresa Rosatom para continuar con el programa boliviano nuclear. En julio firmamos tres convenios. A fines de julio también tenemos previsto firmar dos contratos para la construcción del centro de investigación y tecnología nuclear en El Alto.



_Con Gazprom, ¿cuáles fueron los acuerdos?

El consejero delegado de Gazprom Alexei Miller ha ratificado que tienen intenciones de acelerar la inversión para la segunda fase en Aquio-Incahuasi que es en sociedad con Total. Es una planta estratégica para nosotros como sector. Además, en Rusia, hemos firmado tres convenios de estudio para exploración. Ahí se ha expresado el interés para trabajar en Bolivia, además de participar en Azero con una inversión de $us 400 millones, de continuar invirtiendo en Aquio-Incahuasi con $us 900 millones. También hay interés en participar en termoeléctricas.



_El presidente Evo Morales afirmó que se busca acelerar la exploración, ¿cuál es la hoja de ruta a seguir?

El martes hemos aprobado en la Asamblea Legislativa una posibilidad -con una modificación a la Ley 767- a todas las empresas que realicen inversiones en exploración de $us 350 millones y de $us 500 millones en explotación, en los próximos cinco años, tienen la posibilidad de ampliar los contratos una vez que fenezcan. Es un nuevo incentivo. Con eso aumentamos reservas, producción e ingresos. Hemos firmado tres proyectos de estudio de exploración con Gazprom (Vitiacua-Santa Cruz, Madidi-La Paz y La Ceiba-Tarija). Estamos a punto de firmar entre YPF Argentina con YPFB Bolivia tres contratos de exploración Yuchan, Abapó y Charagua. Vamos a firmar dos contratos de exploración (San Telmo y Astillero) entre Petrobras Bolivia y YPFB.



Históricamente tenemos ocho contratos de exploración en nuevas zonas. Tres empresas operadoras de Bolivia nos han mostrado gran interés en trabajar otras áreas para entrar en una fase de perforación. No puedo decirle los nombres porque estamos en fase de negociación. El presidente de Shell, de Gazprom, de Repsol, de Total y el ministro de Brasil han garantizado inversiones.



_¿En cuánto tiempo se tendrán resultados?

Como ciclo de exploración, está entre los cinco y siete años. Pero en el tema de San Telmo y Astillero, es producción temprana. Es decir, es hacer una sísmica, perforar el pozo y tenemos una planta que tiene la posibilidad de procesar estos hidrocarburos y tener una producción entre 2019 y 2020.



_¿Se ha hecho un ejercicio del potencial de producción?

Sí. Son megacampos. San Telmo y Astillero son similares a San Alberto y Sábalo.,

En Rusia, Sánchez rubricó acuerdos con el consejero delegado de Gazprom, Alexei Miller (derecha)



_Usted habla de una fortaleza en seguridad energética. Sin embargo, desde el Gobierno de Argentina vienen reclamos de que Bolivia no puede cumplir con los volúmenes de gas comprometidos y que eso generó que compre gas deChile, ¿cuál es el escenario?

Yo quiero ser claro en esto. La relación comercial que tenemos con el hermano país de Argentina es de la mejor. Estamos trabajando en una integración energética. Nosotros somos muy responsables, y bueno, la decisión de Argentina de comprar hidrocarburos (gas) a otros países es soberana. Lamento decir que consultores bolivianos asesoran a otras empresas de otros países en contra de su país. Esas personas son las que dicen que no hay gas.



_Para que quede claro, ¿Bolivia cumple con el contrato de gas con Argentina?

A ver. Con Argentina, nosotros estamos cumpliendo el contrato. El día de ayer (jueves) los presidentes de YPFB y de Enarsa han estado reunidos en Santa Cruz. El resultado de la reunión es que Bolivia, el mes de mayo, en promedio ha entregado 19,3 millones de metros cúbicos por día. Entonces, hemos cumplido el contrato con Argentina, con Brasil y tenemos una seguridad energética en el tema de gas al mercado nacional que nunca la teníamos.



En las próximas semanas tendremos 6,7 millones de metros cúbicos adicionales de Incahuasi. Entre los años 2021-2022 tendremos casi 74 millones de metros cúbicos.



_¿No hay riesgo de flaquear como país proveedor e incumplir?

Hoy producimos 60 millones de metros cúbicos por día. En unas semanas vamos a producir 66,7. De aquí a unos años vamos a subir a 74 millones de metros cúbicos. Estamos haciendo las mayores inversiones para cumplir con los contratos que hemos firmado.



_¿Qué hay de cierto de que en los megacampos San Alberto y San Antonio se empieza a sellar pozos?

Todos los campos tienen un ciclo y las fuertes inversiones que estamos haciendo es para reponer esos campos que tienen una declinación natural. Hay una explotación racional y sostenida que le estamos dando a estos campos (San Alberto y San Antonio), aun así tienen una declinación. Del 100% del territorio boliviano un 50% es de interés petrolero. De toda la exploración y desarrollo que hemos hecho en Bolivia está entre el 4 y el 5%. Entonces, tenemos una vasta cantidad de campos y áreas.



_¿Solo San Alberto y San Antonio están en declinación o son todos los campos?

Te voy a ser sincero. En Sábalo no hay declinación. Estamos haciendo el Sábalo VI que es una porción al norte que no ha sido explorada ni desarrollada. Tenemos grandes esperanzas que sea un éxito el pozo en el que hemos iniciado la perforación hace una semanas.



_¿Y los otros campos?

El campo Margarita está en su etapa de adolescente. Estamos trabajando para ver una inversión en otras áreas que son de Caipipendi. Seguramente hoy Margarita que produce 20 millones de metros cúbicos diarios, en los próximos años duplicará su producción.



_En el caso del proyecto de exploración de Lliquimuni se esperaba que dé un baño de petróleo a Bolivia, sin embargo, no lo logró ¿Qué pasará en esa área?

Los proyectos exploratorios tienen un riesgo y un éxito. Hemos hecho sísmica con Petroandina. Para explorar Lliquimuni hemos perforado y hemos encontrado hidrocarburos, pero no comerciales. Ahora estamos tratando, con la información del pozo, de actualizar el modelo geológico pensado en ese escenario de la sísmica. Está en esa fase. Seguramente nos llevará un tiempo para tener ese nuevo sistema geológico y tomar una decisión de seguir explorando y explotando Lliquimuni. El subandino norte es un Dorado muy importante.



_Entonces, ¿no se ha dado por muerto el proyecto?

No, no. Recién empezamos. No podemos matarlo en bebé.



_¿Y Petroandina se diluye por Lliquimuni?

No. Estamos en una fase de trabajo en Petroandina. Estamos evaluando Lliquimuni y otras áreas. Hay todo un equipo en la fase de exploración.



_¿Y a los trabajadores se los ha despedido?

Cuando el equipo de perforación va a un área y cesa la perforación, bueno el contrato de servicio para la empresa y los trabajadores fenece