Senador chileno quiere conversar con el canciller

El senador chileno y presidente del Movimiento Amplio Social (MAS), Alejandro Navarro, solicitó información sobre las actividades que cumplirá el canciller de Bolivia, David Choquehuanca, durante su visita no oficial a ese país.



La autoridad legislativa se comunicó telefónicamente con el consulado de boliviano en Santiago para intentar concretar un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores, según publica hoy el matutino "La Tercera".



Según ese medio, Navarro mantiene cercanía con el gobierno del presidente Evo Morales. "La diplomacia de los pueblos es una opción diferente a la línea diplomática", aseveró el político a tiempo de defender su intento de buscar conversar con Choquehuanca.



El canciller boliviano cumplirá desde mañana una apretada agenda en suelo chileno, misma que contempla una charla sobre la cultura del "vivir bien" en la Universidad de Santiago y una ceremonia ancestral que se realizará en el cerro Santa Lucía, además de otras reuniones.



“Aunque el ministro no tenga reuniones oficiales, si tenemos oportunidad de reunirnos con él, sería positivo para generar canales de diálogo. Siempre es bueno escuchar a las partes, y creo que debería retomarse la agenda de 13 puntos (entre Chile y Bolivia)”, agregó Navarro.



Choquehuanca fue invitado por la Casa Bolívar y la Federación de Estudiantes de Chile y no sostendrá ninguna reunión con autoridades de ese país, que reclamaron por no existir información oficial sobre su arribo, aspecto que luego fue subsanado.