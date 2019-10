Decomisan en Paraguay 12.000 kg de marihuana

Agentes antidrogas se incautaron de unos 12.000 kilos de marihuana, entre prensada, picada y en rama, en una operación en el norte de Paraguay, en el que también se desmantelaron once campamentos para el acopio de la droga, informó este viernes la Secretaria Nacional Antidrogas (Senad).



La operación, que se desarrolló en zonas boscosas pertenecientes a dos estancias rurales, ubicadas en el departamento de Amambay, fronterizo con Brasil, desbarató una red de producción de marihuana a la que causó un daño económico de unos 400.000 dólares en base a la droga decomisada, según el comunicado.



Los agentes de la Senad, junto a personal del Ministerio Público, hallaron en el interior de los campamentos detectados 8.705 kilos de marihuana picada, 1.400 kilos de marihuana prensada y 1.500 kilos de marihuana en rama que estaban en proceso de secado.



En los alrededores también se encontraron once motocicletas abandonadas que se cree servían para interconectar los campamentos, en cuyo interior también se encontraron ocho prensas rústicas, 18 gatos hidráulicos y dos generadores eléctricos.



Los agentes desbrozaron una hectárea de marihuana en etapa de crecimiento, que habría producido unas tres toneladas de haber alcanzado la fase final de cultivo, según la fuente.



Toda la droga fue luego incinerada por disposición del Ministerio Público, a excepción de las motocicletas, que quedaron depositadas en la base regional de la Senad en la ciudad de Pedro Juan Caballero.



La Senad señaló que si bien no se produjeron detenciones durante ese operativo, este sirvió para contribuir a "quebrar económicamente a las organizaciones que financian la producción de marihuana en la zona".



Paraguay es el mayor productor de marihuana de Sudamérica y el vecino Brasil el principal receptor de esa droga.