Gobierno dice que 'pocos' se avergüenzan del himno

Piden que nadie se "escandalice". El Gobierno nacional considera que "uno o dos" son los que sienten vergüenza de entonar el himno que las Fuerzas Armadas le compusieron al presidente Evo Morales, el Alto Mando definirá si cobra un carácter "obligatorio".



"Esos (efectivos) deberían sentir vergüenza, ser lacayos y llunkus del imperialismo, no deberían estar. Si es verdad, aunque no creo, que haya uno o dos no significa que puedan hablar a nombre de las fuerzas armadas", dijo el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, en conferencia de prensa.



Agregó que "esos señores deberían haber tenido vergüenza cuando Estados Unidos los mandaba, cuando un sargento norteamericano los mandaba, cuando la embajada norteamericana era la que definía destinos, hoy no nos manda nadie, nos manda la Constitución, nos manda el pueblo".



La autoridad resaltó que Evo Morales "es el mejor presidente que ha tenido el país y así como (Germán) Busch o (Gualberto) Villarruel, que le compongan una marcha militar no debería hacer que nadie se rasgue las vestiduras".



En la víspera se conoció que el Ejército de Bolivia elaboró la “marcha a Evo Morales” que deberá ser entonada al final de cada acto militar. Según un radiograma, se instruyó a los uniformados aprender y entonar la composición en la que se alaba el perfil del jefe de Estado.



El Gobierno asegura que "esto solo puede tener carácter obligatorio solo cuando el Alto Mando lo disponga (...) Es parte de una iniciativa del Ejército para mostrar su cariño y afecto al capitán General de las Fuerzas Armadas (Evo Morales), porque hay bastante conciencia de que ahora sí tenemos patria"



La oposición critica que se adopten ese tipo de medidas, debido a que consideran que las FFAA deben defender al Estado y no a un Gobierno de turno. Un suboficial, que prefirió mantener su nombre en reserva, señaló que asumirán la decisión de no vestir uniforme en las calles debido a que da les da “vergüenza” que haya “sometimiento” a un líder político.



