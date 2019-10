Mejora el estado de salud de David Santalla

El actor y humorista David Santalla, que se encuentra internado desde el miércoles por un accidente bascular cerebral de tipo hemorrágico, causado por una hipertensión arterial, presenta un estado de salud estable y mejora positivamente, según informaron sus médicos y familiares.



Santalla fue atendido por un equipo de especialistas del Hospital Arco Iris, en la ciudad de La Paz, quienes le realizaron una serie de exámenes médicos, entre ellos una segunda tomografía que arrojó que existe un sangrado dentro del cerebro, producido por un aumento de presión arterial.



A pesar del resultado de la tomografía, el estado del actor tiene buena evolución, lo cual manifiesta que no será intervenido quirúrgicamente, pero se tendrá que esperar la evolución de las próximas 72 horas para conocer si el tratamiento que se le está aplicando da buenos resultados.



Actualmente, permanece en terapia intensiva, sedado y con un ventilador mecánico por su seguridad y para que no haga ningún esfuerzo.



Hijos del actor agradecen el apoyo



“Tendrías que tener mucha paciencia para la recuperación de todo el daño que se ha ocasionado, va a ser bastante lenta y lo vamos a tener a mi papá en un estado pasivo. Nos ha llegado el apoyo de mucha gente y la bendición, realmente les estamos muy agradecidos”, manifestó Claudia Santalla, sobrina del cómico a EL DEBER Radio.



“Se está proyectando un tratamiento, está respondiendo de forma positiva. Les agradezco realmente el apoyo, es valorable para mi familia”, dijo Yungaro Santalla, hijo del actor.



De la misma manera, Yungaro pidió a los medios de comunicación no hacer “farándula” con el tema de su padre, ya que es una situación difícil para ellos y ningún miembro de su familia lo va a permitir.