Califican de política la marcha de afrobolivianos

Tras la marcha de protesta de la comunidad afroboliviana en Santa Cruz, el 30 de julio, por la no inclusión de ese grupo en el estatuto cruceño, la gobernadora interina Kathia Quiroga calificó la medida como política y acusó al MAS de estar detrás de la demanda.



“Es político, el MAS siempre se opuso al estatuto y costó que se reconozca. Los que reclaman son sectores afines a ese partido y que son los que se opusieron desde el inicio a la autonomía", dijo Quiroga en una entrevista en Unitel.



La autoridad identificó a las Bartolinas, a los campesinos del oriente y a los afrobolivianos como afines al MAS y opuestos a la autonomía.



Quiroga aseguró que todos los derechos de los afrobolivianos están reconocidos y que este martes los recibirá para discutir el tema.“Ellos están reconocidos. Nuestro estatuto está en base a la CPE y todos los pueblos que están reconocidos en la Constitución también lo están en el estatuto", manifestó.

?

?La semana pasada, la gobernación envió el estatuto cruceño a Sucre para que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su concordancia con la Carta Magna vigente desde 2009. El proceso de adecuación todavía no ha concluido.

?

Durante la entrevista en a legisladora regional admitió que el documento entregado al Constitucional no específica a los afrobolivianos.



“Lo que especificamos son nuestros pueblos indígenas del departamento que tienen representatividad política. Ellos no pueden tener un curul porque lo tienen en La Paz”, indicó.