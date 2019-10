Fabio Zambrana cancela charla en Cochabamba

Fabio Zambrana, el vocalista de Azul Azul y autor del libro “La Bomba” fue invitado por el Conservatorio Milán de Cochabamba para dictar una conferencia sobre “cómo ganar dinero con la música” y presentar su obra, según indicó el artista en su página de Facebook.



El evento, que estaba programado para la tarde de este martes a las 15.00, fue suspendido horas antes de su inicio. El músico anunció su cancelación por medio de las redes sociales y argumentó que los organizadores cobraban el ingreso pese a que el trato era que sea gratuito.



“Lamento comunicar que acabo de cancelar mi viaje a Cochabamba, el motivo es simple, todas mis charlas son gratis y por lo tanto el ingreso de los asistentes también debe ser gratuito, hoy me enteré que el conservatorio MILAN, quienes amablemente me invitaron, están cobrando un certificado de asistencia”, publicó Zambrana.



Por otra parte, EL DEBER se comunicó con la directora del Conservatorio, Sara Milán quien informó que la entrada se mantenía gratuita y lo único que se cobraba era el certificado de asistencia.



“El ingreso era gratis y abierto, solo se iba a cobrar a quienes quieran tener un certificado de asistencia, el costo era de 20 bolivianos”, indicó la directora del centro.



Milán también informó que el conservatorio se haría cargo de los gastos de traslado, alojamiento y alimentación del artista para beneficiar a los alumnos y personas de afuera que quisieran participar de la charla. “Podríamos haberlo arreglado internamente”, señaló Sara Milán.



Por su parte, Fabio Zambrana indicó en Facebook que no pone en duda la buena fe del conservatorio. “Estoy seguro que debe haber existido algún problema en sus comunicaciones internas”, aseveró.