Puerto Rico decide la anexión a EEUU en cuestionada consulta

Los puertorriqueños que sufragaron ayer en un plebiscito marcado por la abstención y boicoteado por la oposición, votaron a favor de la anexión a Estados Unidos, un resultado que el gobernador prometió defender en foros internacionales.



Unos 2,2 millones de electores puertorriqueños estaban llamados a elegir entre la anexión, la independencia o mantener el statu quo, en un plebiscito no vinculante para Washington sobre el futuro político de esa isla en bancarrota.



Tras el cierre de las urnas, la anexión ganaba holgadamente con 457.959 sufragios (97,26%), según el reporte de la Comisión Estatal de Elecciones. Pero la participación, con 86,75% papeletas escrutadas, era del 22,7%.



El resultado era previsible dado el boicot de los partidos Independentista Puertorriqueño (PIP) y Popular Democrático (PPD), que consideraron la consulta una farsa.

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, anunció tras votar por la anexión que acudirá a los foros internacionales para defender el argumento de la importancia de que Puerto Rico sea el primer estado hispano de Estados Unidos.



El presidente del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP) manifestó que su gobierno luchará en Washington y en el mundo entero para lograr la anexión de esta isla del Caribe.

Puerto Rico, Estado Libre Asociado a EEUU desde 1952 aunque carente de poderes soberanos, está en bancarrota fiscal con una deuda pública de $us 73.000 millones y una economía con una década de estancamiento. El gobierno de Rosselló es criticado por gastar $us 7,5 millones en la consulta, mientras este semestre cerró 163 escuelas públicas con el propósito de ahorrar fondos. Según el partido gobernante, la anexión o ‘estadidad’ es la respuesta a la crisis financiera de la isla de 3,4 millones de habitantes.



Para la oposición el gran perdedor del plebiscito sobre el estatus jurídico de la isla fue Rosselló, pese a que la estadidad ganó, porque 8 de cada 10 electores no ejercieron su voto. “Se fueron a la calle, a la playa, al río. No hicieron caso . Perdió la estadidad y Rosselló. No tienen la mayoría ni haciendo trampa", dijo el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer.