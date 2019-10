Gobierno dice que rutas del país están expeditas

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, a través de Twitter informó que las todas las vías del país se encuentran expeditas gracias al buen trabajo de la Policía que neutralizó los intentos de bloqueos.



El transporte pesado anunció que a partir de hoy iniciarían un bloqueo de rutas de manera indefinida y no acudirían al diálogo con el Gobierno mientras sus ocho dirigentes presos en Sucre no sean liberados.



“Todas las rutas están expeditas; la Policía verificó que todas las salidas de las terminales sean normales. La situación está bajo control y esperamos que se mantenga así en los siguientes días; la población puede realizar viajes”, señala el comunicado del Ministerio de Gobierno en su cuenta Twitter.



Camioneros no fueron al diálogo



El transporte pesado no asistió el lunes a la reunión que convocó el ministerio de Economía, Luis Arce, para escuchar sus demandas. La cita estaba fijada para las 9:00 en dependencias del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal.



Detenidos por bloquear



En Santa Cruz, el comandante departamental de la Policía, Sabino Guzmán, reportó la detención de al menos 14 camioneros, cuatro detenidos en la doble vía La Guardia y 14 en Warnes.