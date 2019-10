Led Zeppelin reedita su "Physical Graffiti"

Led Zeppelin celebra el 40 aniversario de "Physical Graffiti" con el lanzamiento de una reedición de lujo remasterizada por el guitarrista Jimmy Page, antiguo líder de la banda.



Esta nueva edición de lujo del sexto disco del grupo se publicará 40 años después de su fecha de lanzamiento original, el 24 de febrero de 1975, según un comunicado de la discográfica Warner.



La reedición de "Physical Graffiti", remasterizada por Jimmy Page, contiene un disco extra con siete canciones inéditas, entre las que se encuentran una primera versión de "Trampled Under Foot" titulada "Brandy & Coke", o mezclas en bruto de canciones como "In My Time Of Dying" y "Houses Of The Holy".



La formación británica dará así a sus seguidores la oportunidad de escuchar temas conocidos desde una perspectiva diferente, como las mezclas realizadas en los estudios Sunset Sound (Los Ángeles, Estados Unidos) de "Boogie With Stu" y "Driving Through Kashmir," o una versión orquestal de ocho minutos de su obra totémica "Kashmir".



"Physical Graffiti" se pondrá a la venta en diferentes formatos; 3CD, 3LP y una caja de lujo que incluye un libro de 96 páginas con fotos nunca vistas y memorabilia.



Led Zeppelin se formó en Londres en 1968 y a lo largo de una carrera de 12 años se convirtió en el grupo de rock más grande de la historia y en una de las bandas más influyentes de la música popular joven, vendiendo 300 millones de discos en todo el mundo.