Paz Zamora: Lío del mar está entre Chile y Perú

A 9 días de recordarse la pérdida del Litoral, el expresidente Jaime Paz Zamora volvió a plantear este martes que la solución al problema marítimo de Bolivia está entre Perú y Chile.



“Le dije al presidente Morales que me deje trabajar entre ambos países, la respuesta está allí y no en el resto del mundo. Por ejemplo, el hecho de no sentar presencia en el puerto de Ilo (Perú) no tiene sentido. Se parece cada vez a una incoherencia, nosotros pedimos en La Haya cuando hay una playa que no usamos. Si vuelve a convocarme nuevamente lo voy a decir”, declaró el exmandatario en una entrevista con EL DEBER.



A través del Protocolo Complementario y Ampliatorio de los Convenios de Ilo, Perú cedió en 1992 una franja costera sin soberanía a Bolivia para tener acceso al Pacífico y realizar actividades industriales, comerciales y turísticas.



Después el 24 de enero del 1992, Paz Zamora suscribió con el exmandatario peruano Alberto Fujimori el convenio Boliviamar para profundizar los lazos de amistad en torno a ese puerto.



En criterio del exmandatario que vive en Lajas (Tarija), el sector privado debe preocuparse por construir hoteles y comenzar a operar el comercio por ese puerto peruano, dejando de hacerlo por territorio de Chile.



“Nuestra producción y comercio deben trajinar por Ilo y Matarani. Empecemos hacer presencia más al sur del Perú, que nos conviene porque todo el movimiento económico que llevamos a Chile (Iquique y Arica) llevémoslo por el otro lado. Y que los mismos chilenos se den cuenta después que pierden sin nosotros y vengan a golpearnos la puerta”, mencionó Paz Zamora.



Para el expresidente, los chilenos se verán afectados y pedirán el retorno, pero en esta ocasión Bolivia debe hacerlo bajo otras condiciones.