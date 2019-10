Confirman que Argentina debe a Bolivia por el gas

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, sin especificar la cifra, informó que Argentina adeuda dinero a Bolivia por la compra de gas natural. La autoridad dejó en claro que el impago no contraviene el contrato binacional.



Sánchez dijo no tener en la memoria la cantidad de meses que Argentina adeuda por el gas boliviano, tampoco admitió que el gobierno hubiera emitido una carta al vecino país exigiendo el pago de esta.



Sin embargo, añadió que su despacho aguarda que el nuevo presidente argentino, Mauricio Macri, conforme su nuevo equipo en el área de hidrocarburos para regularizar el pago de la deuda argentina.



En las últimas semanas corrió la versión de que Argentina mantiene una abultada deuda por la compra de gas boliviano, pero ello no había sido confirmado ni tampoco se han informado los montos de esa deuda. Otra versión establece que Argentina entregará el reactor nuclear recientemente acordado a cambio de la deuda que mantiene con Bolivia.