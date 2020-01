El milagro en la familia de Sisy Arias

A pesar de la tragedia que vive la familia Arias Paravicini luego de la pérdida de su hija menor, Sisy, en el accidente aéreo de LaMia, un milagro les regaló un poco de esperanza. Junior, el mayor de los hermanos, estaba por terminar con 10 años de matrimonio, pero él asegura que la terrible situación que vivió su familia lo hizo recapacitar y buscar la reconciliación con su esposa, Verónica Aguilar.

"Meses antes de que mi hermana falleciera, mi esposa y yo estábamos a punto de divorciarnos, ella se fue a Santa Cruz con mi hija Sofía y yo me quedé en La Paz con mi hijo Nicolás. Parecía un camino sin retorno", relató el periodista.

"El accidente de Sisy me hizo ver las cosas de otra forma, cambié drásticamente y me di cuenta de que no todo en la vida es el trabajo. Ahora estoy en la etapa de cultivar el amor de mi esposa", explicó. También recuerda que su hermana le daba aliento a su pareja. "Siento que le debo estos 10 años a ella (Sisy) también", expresa emocionado.

Junior y Verónica se conocieron hace 12 años en La Paz, cuando ambos trabajaban en la Sede de Gobierno, él como periodista y ella como azafata de Aerosur. Actualmente tienen dos hijos juntos y él tiene a María José, de un matrimonio anterior.