Obama niega efecto de victoria de Netanyahu en negociación con Irán

La victoria de Benjamín Netanyahu en las elecciones de Israel no tendrán "un impacto significativo" sobre las negociaciones en torno al programa nuclear de Irán, dijo el presidente estadounidense Barack Obama en una entrevista concedida al diario on line The Huffington Post.



Irán y seis potencias (Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania) están negociando en vistas a sellar un acuerdo sobre el controvertido programa nuclear de Teherán.



Las potencias occidentales reafirmaron en Londres su unidad en este terreno tras una semana de discusiones con la república islámica en la ciudad suiza de Lausana en las que, a pesar de los avances registrados, no se llegó a un acuerdo.



"Es tiempo ahora, en particular para Irán, de tomar las decisiones difíciles", declaró el ministro británico de Relaciones Exteriores Philip Hammond en nombre de sus pares de Estados Unidos, Francia, Alemania y la Unión Europea.



Barack Obama mantiene un prudente optimismo sobre el avance de las negociaciones, sin eludir el tema de la rispidez reinante entre Israel e Irán.



"Es evidente que muchos israelíes desconfían de Irán. Es comprensible. Irán ha manifestado posturas infames, posturas antisemitas, posturas sobre la destrucción de Israel", subrayó el presidente estadounidense.



"Es precisamente por eso que dije, incluso antes de convertirme en presidente, que Irán no debía acceder al arma nuclear", señaló Obama.



Para llegar a un acuerdo "se necesita antes que nada que Irán demuestre que no está desarrollando el arma nuclear y que lo podamos verificar", dijo el mandatario.



"Honestamente, hasta ahora (los iraníes) no han anunciado los compromisos que yo estimo indispensables para llegar a un acuerdo final. Pero evolucionaron, lo cual hace que ese acuerdo sea realizable", afirmó.