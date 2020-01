...CARA A CARA

Van cuatro paros desde que el Gobierno posesionó a Juan Jordán como gerente de la Caja Nacional de Salud a fines del año pasado. Médicos y trabajadores de esta institución afectan con su radical medida a cientos de pacientes solo porque están en contra de la designación. Ni el Gobierno ni los que protestan ceden en sus posiciones, lo que perjudica sobre todo al de siempre, el ciudadano. La dañosa pulseada no solo desgasta a las dos partes enfrentadas. Lo más grave es el riesgo que corre la vida de los enfermos. Siempre ha sido un acto irracional e inhumano que alguien corte el servicio médico a la gente, por una reivindicación, y que alguien lo permita o no lo resuelva, si está en sus manos la responsabilidad de solucionarlo. Si el problema es una persona, la solución no debería ser tan complicada, como parece. En medio de la demostración de fuerzas, el resistido gerente ha denunciado corrupción en la CNS. La institución es un hervidero y la ministra de Salud debería poner cuanto antes orden. De lo contrario, pasará a la historia por ineficiente.

Una rápida visita de los munícipes, sobre todo al casco viejo de la ciudad y a la zona de la exterminal, los fines de semana, les permitirá comprobar el caos que generan los vendedores ambulantes que toman las aceras y las calles. También es difícil transitar por las vías cercanas a la plaza 24 de Septiembre porque los conductores ocupan gran parte de ella al estacionarse en largas filas. Está claro cómo han aflojado los controles, la Alcaldía tiene la palabra.

El tres veces alcalde de Montero, ‘Lolo’ Rivero, está en una situación difícil. Una vez más, la capital del norte cruceño se ha solidarizado con sus personajes. Un gran gesto de generosidad.