Firma china sancionada en carrera por el Ivirizu en Cochabamba

La empresa china Gezhouba, sancionada por el Banco Mundial (BM), por su mala praxis en proyectos de agua, recuperación de áreas tras terremotos y gestión de inundaciones, y también vetada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por prácticas fraudulentas, figura entre las compañías interesadas en adjudicarse el proyecto hidroeléctrico Ivirizu en el departamento de Cochabamba.

El 13 de marzo, durante un acto de apertura de sobres en instalaciones de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) filial Valle Hermoso, se conoció que las chinas Sinohydro, Railway y Gezhouba, son tres de las cinco firmas que presentaron sus intenciones para adjudicarse obras del proyecto eléctrico de Ivirizu, ubicado en la provincia Carrasco del departamento de Cochabamba.

Para el grupo uno de la convocatoria, que comprende la construcción de la presa de sehuencas y viales de acceso, suministro, montaje y puesta en marcha de los equipos hidromecánicos e instalaciones de la presa del proyecto hidroeléctrico, se presentaron la Asociación Accidental Ivirizu (AAI), Sinohydro Corporation Limited, Anhui Construction Limited, China Railway 17 Bureau Group Co Ltd y China Gezhouba Group Company Limited.

El financiamiento para el grupo uno se garantiza con recursos propios provenientes del Banco Central de Bolivia (BCB) por un monto de 1.323 millones de bolivianos.

El gerente de ENDE Valle Hermoso, Álvaro Herbas en contacto con ANF, informó que hasta la fecha se abrieron los sobres para los grupos I, II y V del proyecto hidroeléctrico Ivirizu. De los dos primeros se realiza la evaluación para dar la calificación final el 23 de junio.

En el grupo dos de la convocatoria se licitan la construcción de túneles de aducción de sehuencas y juntas, torre de captación de sehuencas, obra de toma de juntas, viales de acceso, suministro, montaje y puesta en marcha de los equipos hidromecánicos e instalaciones asociados, además de obras complementarias del proyecto hidroeléctrico por un total de 736,6 millones de bolivianos, en tanto el grupo V comprende la supervisión de obras.

Consultado si se averiguó los antecedentes de las empresas que están en carrera para Ivirizu, para evitar que suceda lo mismo que la hidroeléctrica Miguillas, abandonada por la española Corsán Corviam, a lo que respondió "Eso es bien complicado; yo le preguntaría a usted cuando contrata a un personal para su oficina pregunta si tiene antecedentes penales, pero usted no tiene la menor idea".

Señaló que es muy difícil precisar los antecedentes de las empresas porque no sólo pueden presentar problemas en el ámbito nacional sino también a nivel internacional. "No nos preocupa que tenga algún problema en estas instancias (Gezhouba) porque ¿de qué sirve investigar a una empresa que no va a ganar?. Cuando se sepa cuál es la empresa ganadora ahí se tendrá que hacer las consultas necesarias", manifestó.

Sanciones del BM y BID

El BM incluyó a Gezhouba con sede en Wuhan, en una lista que reporta desde el 2001 a las empresas inhabilitadas para la adjudicación de contratos financiados por este organismo, tal como lo cita un trabajo la Organización Periodística Independiente (OPI) de Santa Cruz, Argentina.

De hecho, en diciembre de 2016, la Corte Supremo de Justicia de Argentina suspendió provisionalmente las obras de dos represas en la Patagonia, realizadas por la china Gezhouba Group Company Limited y el consorcio argentina Electroingeniería e Hidrocuyo, hasta que se realicen estudios de impacto ambiental.

El 30 de abril El Comercio de Perú, también alerta que la china Gezhouba, sancionada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por "prácticas fraudulentas" manifestó su interés en la construcción de la Vía Expresa en la ciudad de Cusco.