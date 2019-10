Sectores ven bajo el monto del fideicomiso anticrisis

Si bien el fideicomiso anticrisis de $us 456,8 millones para 2016 genera expectativa, los líderes del empresariado, del sector exportador y del Colegio de Economistas de Santa Cruz lo ven como un monto bajo.



Para Luis Barbery, máximo representante del sector privado cruceño, la cifra anunciada por el Gobierno es pequeña si se trata de canalizar recursos para nueve gobernaciones y 339 municipios.

Un aspecto clave para el empresario es que se consiga reforzar el fondo con recursos de organismos internacionales.



En la misma línea, el titular de los economistas cruceños, José Alberti, sin desmerecer el accionar del Ejecutivo, puntualiza que el monto de arranque es insuficiente. Puso como ejemplo que Bolivia necesitará invertir entre $us 3.000 y $us 4.000 millones para cerrar la brecha que hay en exploración.



De forma más incisiva, el gerente de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), Oswaldo Barriga, subrayó: “El sector exportador no necesita que le den plata, necesita leyes, seguridad jurídica, que se eliminen las restricciones a las exportaciones, que no se hagan incrementos salariales inconsultos y dobles aguinaldos a sectores que no pueden pagar”.



Aunque ve que el fondo llegó un “poquito retrasado”, para el asesor general de la Gobernación, José Luis Parada, el dinero será para cubrir la primera caída de todas las gobernaciones. Al presupuesto 2016 lo calificó como el más complicado de los últimos 11 años.

También señaló que las condiciones financieras son convenientes. “A las RIN le pagan menos del 1%. Si pagamos el doble, pagaremos el 2%. Entonces las RIN ganarán el doble de lo que le pagan afuera”, afirmó.



Lo previsto por el Gobierno

El Presupuesto General del Estado (PGE-2015) reformulado autoriza al Ministerio de Planificación a constituir un fideicomiso por Bs 3.180.000.000 ($us 456,8 millones).



El ministro de Planificación, René Orellana, explica que la plata para el primer fondo semilla emanará del Banco Central de Bolivia (BCB) y será para cubrir los requerimientos urgentes en 2015 y 2016. En un par de años el 100% será financiado por créditos externos.

El desembolso lo harán en función de los requerimientos y necesidades de cada región