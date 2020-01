Alcalde y concejales de La Paz se bajan el sueldo

El alcalde Luis Revilla y los concejales de La Paz presentaron un presupuesto "austero" para la gestión 2017 producto de la caída de las transferencias nacionales y, para contribuir en la mejora de ingresos, decidieron rebajarse sus sueldos en 3%.



El alcalde Revilla dijo que hubiera querido reducir más sus ingresos, pero explicó que, de hacerlo, hubiera afectado a los técnicos que ganan menos que él.



"Hubiéramos querido hacerlo más, pero por qué no se puede hacer más, nuestros niveles técnicos terminarían todos afectados", señaló.



El presupuesto, que es de 1.827 millones de bolivianos, fue calificado por el Alcalde como austero, puesto que, producto de la caída de los precios internacionales del petróleo, que afectaron a los ingresos nacionales, se registró una reducción de ingresos también en los municipios, gobernaciones, gobierno nacional y otras entidades.



"Se trata de un presupuesto austero, en función a esta drástica reducción de ingresos que ha sufrido el conjunto del país, no solamente el gobierno municipal de La Paz", dijo Revilla en conferencia de prensa conjunta con el presidente del Concejo, Pedro Susz.



Explicó que, del total de 1.827 millones de bolivianos, 1.534 millones de bolivianos se destinarán a inversión y 292 millones de bolivianos a funcionamiento de la Alcaldía.



Respecto a 2016, el Alcalde explicó que se redujo el ingreso de La Paz en 1,6 millones de bolivianos por concepto de coparticipación tributaria, en 51 millones de bolivianos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y, paralelamente, ha desaparecido la cuenta del Diálogo Nacional 2000.



Expuso que, entre 2013 y 2016, se ha producido una reducción de 364 millones de bolivianos en los ingresos de La Paz. Por ejemplo, dijo que el 2013 la ciudad había recibido 400 millones por concepto de IDH, mientras que, para 2017 la dotación será de solo 100 millones de bolivianos.



Sin embargo, el Alcalde destacó el incremento de los ingresos propios. Según dijo, el 60% del presupuesto se financia con ingresos propios, que provienen del pago de impuestos de los ciudadanos que viven en la sede de gobierno.



Dijo que esta es una demostración de que los propios paceños financian el funcionamiento de la ciudad.



En medio de este panorama económico, Susz anunció que "el Concejo no ha querido ser ajeno a este recorte presupuestario" por lo que decidió achicar el sueldo de los concejales.



En su criterio, este presupuesto es la demostración de la urgencia que existe para el tratamiento del pacto fiscal, que permitirá redistribuir los ingresos del país.