Producción y empleo con datos más actuales

En los últimos días de diciembre, el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, ha señalado que se prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del orden del 4,2% junto a una tasa de desempleo del orden del 4,1% para el año que acaba de concluir.

Para hacer este anuncio Arce se refiere que su pronóstico es consecuencia del resultado medido a octubre por el Índice Global de la Actividad Económica (IGAE) que el Instituto Nacional de Estadística (INE) elabora mensualmente, pero que, lamentablemente, lo hace conocer al público con mucho rezago.

Cuando se ingresa a la página web de esta institución, se tiene que el IGAE publicado está hasta el mes de mayo. Por tanto, no se sabe con certeza si el Ministerio de Economía está señalando el dato a octubre del año en cuestión, o utiliza este dato para hacer la proyección para fin de año.

Es aconsejable que esta información que dispone el INE la haga conocer antes como pasa con los datos de comercio exterior, que ya los tiene publicados hasta noviembre.

El IGAE, reiteramos, es un indicador mensual previo que busca anticipadamente determinar la tendencia del comportamiento del PIB, que se elabora trimestralmente.

En materia de empleo, también sería conveniente que el INE publicase estos datos explicando la metodología aplicada, la forma como los obtiene y la periocidad con que los calcula. Un desempleo del orden del 4,1%, en teoría económica se lo califica de pleno empleo.

Se sostiene que una tasa menor al 5% de desempleo puede ser calificada como de pleno empleo, ya que siempre existe un desempleo, que se lo califica de natural. Sucede que hay gente joven que quiere incorporarse al mercado laboral y conseguir un trabajo toma su tiempo.

La definición de empleo es muy amplia. Basta con trabajar unas cuantas horas a la semana para ser considerado como tal, y basta con declarar que no se considera desocupado. El que vende algo en las calles está ocupado, está empleado, en Bolivia tiene mucha importancia el trabajador familiar no remunerado. Es decir, él no recibe un salario pero la familia como tal tiene un ingreso, una remuneración económica, del cual se beneficia toda la familia. Además en estos casos no se diferencia que parte del ingreso es salario o es ganancia por su capital. Por esta razón, en cuentas nacionales todo aquello que no es remuneración salarial con absoluta precisión -que se estima no alcanza al 30% del empleo total- se registra como excedente de explotación, lo cual no es correcto.

El ama de casa no ofrece sus servicios y si lo hace fuera de su hogar pasa a ser parte de la población económicamente activa (PEA), en calidad de empleada doméstica.

La excepción constituye las labores que realiza la administración pública en beneficio de la sociedad, la cual se incorpora en el PIB, a precios de costo, aunque no sea el producto de un intercambio de mercado, pero a todo funcionario público se le paga una remuneración.

El caso de los jóvenes universitarios no se considera empleo porque todavía no producen nada para el mercado. Por esta razón, madres de familia y jóvenes universitarios son parte de la población económicamente inactiva (PEI). En precisión la PEI abarca a la gente que no busca trabajo por propia decisión y por eso se la califica de no activa, cuando por la edad que tiene podría ser parte de la PEA.

Un tema que también se lo debería aclarar es que en la determinación del nivel de empleo se está incorporando todo lo que se denomina trabajo informal, vale decir, espacio donde no aplican la Ley General del Trabajo.

En la medida que el PIB se expande también lo hace el empleo, por lo que estas dos variables económicas están relacionadas directamente, por lo que no se la puede ignorar de ninguna manera