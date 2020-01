Detectan tumor maligno a papá de Cristian Castro

Manuel 'El loco' Valdés confesó que le encontraron un tumor maligno en la zona de la frente, que le será extraído dentro de poco.

El comediante dio la noticia en la presentación de la obra Aeroplanos, que regresa a la cartelera teatral mexicana y que une a Valdés con el actor Ignacio López Tarso en las tablas.

"Yo no me asusto, soy muy valiente", agregó Valdés, que también relató que todo empezó como una espinilla que no desaparecía.

Por sugerencia de su director y compañeros actores, el papá del cantante Cristian Castro acudió al médico y una biopsia dio como resultado el tumor encapsulado.

El comediante aseveró que la extracción será reemplazada con tejido extraído de la pierna o glúteos.

Respecto a sus dificultades económicas, el artista dijo que si bien no ahorró dinero a lo largo de su carrera, está en posibilidades de solventar sus gastos gracias a su trabajo y al apoyo del director de la obra, de la Asociación Nacional de Actores y de Televisa.