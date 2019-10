Paro amenaza con dejar a La Paz sin recibir carne

Desde este jueves, los frigoríficos y carniceros de La Paz entraron en paro, pero es desde este lunes que la sede de gobierno dejaría de recibir cada día al menos 35 mil kilos de carne vacuna procedente del Oriente debido a que los internadores paralizaron sus actividades en protesta por las clausuras de friales y carnicerías que Impuestos Nacionales realizó en la ciudad de El Alto.



"Dejarán de llegar a La Paz entre 30 mil y 35 mil kilos de carne del oriente porque los internadores hemos paralizado nuestras actividades. No es que busquemos desabastecer a la ciudad, sino que no tenemos la garantía para traer y vender la carne, porque Impuestos está clausurando los puntos de venta que tenemos", informó Wilson Zelada, dirigente de los internadores de carne de La Paz.



Carniceros marcharon



Carniceros marcharon la mañana de este lunes hasta las puertas de Impuestos Nacionales. Los protestantes advierten de un inminente desabastecimiento en La Paz, porque no llegó carne este domingo para toda la semana.



Emapa podría intervenir



Ante este panorama, el gerente general de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Avelino Flores, expresó su confianza en que el conflicto sea resuelto; sin embargo, señaló que Emapa cuenta con una cámara fría que le permite comercializar la carne.



"Si hubiera la necesidad, nosotros vamos a trabajar para abastecer (a la población de la Paz). Podríamos activar cualquier mecanismo para comercializar el producto", dijo Flores.



Ante los controles de Impuestos, los comercializadores de carne de La Paz se encuentran en emergencia a la espera de los resultados que arrojará la reunión que sostendrán este lunes en la tarde con autoridades del Gobierno.



La molestia recibe apoyo de otras regiones



"Los puntos que fueron blanco de atropello en El Alto ya se unieron, son los sectores Santa Cruz y Beni, y esperan la llegada de los demás federativos del país para participar en la reunión que se realizará a las 16:00 horas", adelantó José Luis Ramos, dirigente de la Federación de Comercializadores de carne de La Paz.



Remarcó que regularizar la provisión de carne en La Paz lleva al menos cuatro días, lo que implicaría que si se llega a un acuerdo, los mercados paceños tendrán la cantidad de carne que requieren el día viernes. En tanto, la ciudad sólo se abastecerá de carne del altiplano.

